Un hecho que es materia de investigación se registró en la mañana del miércoles 16 de septiembre en la localidad de Bosa, en Bogotá, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre el hallazgo de dos mujeres sin vida dentro de un apartamento.

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El caso ocurrió aproximadamente a las 10:37 de la mañana, en un inmueble ubicado en el conjunto residencial Parques de Bogotá, Alcaparro, en inmediaciones de la calle 80 Bis con carrera 24.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Zona de Atención 25 de la Policía, un hombre fue quien informó a las autoridades sobre el hallazgo. Al ingresar al apartamento, los uniformados encontraron a una mujer de 66 años en el pasillo y a otra, de 39 años, sobre una cama.

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Según la información conocida inicialmente por ‘Gato noticias’, esta última tenía en una de sus manos un frasco plástico sin etiqueta que contenía un líquido de color café. El elemento fue recogido por las autoridades y quedó bajo custodia de Medicina Legal, donde será sometido a los respectivos análisis para establecer qué sustancia contenía.

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Uno de los aspectos que deberá ser esclarecido por los investigadores es la causa de las muertes, pues, según el reporte policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia.

Esta circunstancia, sin embargo, no permite establecer por sí sola qué ocurrió con las mujeres. Será la investigación forense la que determine las causas de los fallecimientos y si existe alguna relación entre ambas muertes.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron el apartamento para preservar la escena y evitar la alteración de posibles elementos que puedan resultar importantes para esclarecer el caso.

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El procedimiento fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, cuyos funcionarios realizaron las labores correspondientes en el lugar.

Mientras avanzan los análisis forenses, las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro del apartamento, cuánto tiempo llevaban las mujeres allí y cuál fue la causa de sus muertes.

Por ahora, el caso permanece abierto y no se ha establecido oficialmente si las dos muertes estuvieron relacionadas con una misma circunstancia.

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