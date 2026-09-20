Por: El Espectador

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En medio de una fuerte controversia política, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, respondió con contundencia a Alejandro Ramelli, magistrado y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acerca de la propuesta de trasladar hasta 100.000 millones de pesos colombianos (COP) del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Esta disputa cobra relevancia luego de que Ramelli informara a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante una carta, alertando sobre potenciales riesgos que tendría esta medida para la autonomía y financiación del tribunal. Según El Espectador, el debate se originó por iniciativa del senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, quien llevó la propuesta al Congreso y obtuvo aprobación por parte del Gobierno en la Casa de Nariño.

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En la comunicación dirigida a la CPI, Ramelli sostuvo que el recorte desfinanciaría aspectos vitales de la justicia transicional, comprometidos en el Acuerdo de Cooperación firmado el 28 de octubre de 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ramelli argumentó que retirar recursos podría entenderse como incumplimiento de los compromisos internacionales del país y perjudicar el funcionamiento de la JEP. El mandatario, por su parte, replicó públicamente a través de sus redes sociales expresando no compartir el tono ni el contenido del reclamo. De la Espriella subrayó que “hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”.

El jefe de Estado justificó que los debates presupuestales deben abordarse por la disponibilidad real de recursos y cuestionó los elevados montos asignados a la JEP en años recientes, superiores a los 3 billones de pesos. Para de la Espriella, reducir el presupuesto no supone un castigo ni afecta la institucionalidad, sino que responde a la necesidad de responsabilidad fiscal. Agregó que “cumplir el Acuerdo no significa financiar sin medida una burocracia especial” y exigió al tribunal mayor transparencia sobre el manejo de fondos y prioridades. En su mensaje declaró que no permitirá que “ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas” e insistió en que reasignar recursos es un acto de gobierno, no una interferencia institucional.

¿Por qué la JEP considera que el recorte presupuestal amenaza los compromisos internacionales de Colombia?

De acuerdo con la carta enviada por Alejandro Ramelli a la Corte Penal Internacional, la JEP sostiene que recortar los recursos implicaría un incumplimiento de obligaciones adquiridas en el Acuerdo de Cooperación firmado en 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la CPI. El tribunal advierte que el recorte podría apremiar su capacidad para cumplir funciones esenciales dentro de la justicia transicional, lo que, según su posición, pondría en riesgo los compromisos internacionales en materia de justicia y reparación.

¿Qué argumentos expone el presidente de la República para justificar la reasignación del presupuesto de la JEP?

El presidente Abelardo de la Espriella argumenta que la decisión de reasignar presupuesto no vulnera la independencia de la JEP ni supone un incumplimiento internacional. Señala que la disponibilidad de recursos públicos es limitada y que el gasto debe priorizarse en función de las necesidades generales de la administración de justicia. Además, enfatiza la importancia de la responsabilidad fiscal y exige mayor transparencia sobre el uso efectivo de los recursos asignados a la JEP hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.