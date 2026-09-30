Un momento de tensión se presentó este martes 29 de septiembre en la Plaza Núñez, frente al Congreso de la República en Bogotá, durante un plantón convocado en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, cuya fecha de conmemoración es el 28 de septiembre. La jornada reunió a congresistas y organizaciones feministas que defendieron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

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#Bogotá | Fuerte choque en el Congreso luego de que un grupo de congresistas que lideraba un plantón feminista se enfrentara a la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien llegó al evento a rechazar el derecho al aborto. Las legisladoras del progresismo calificaron… pic.twitter.com/4QnG7NIZTp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

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La situación cambió con la llegada de la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien se ubicó frente a las participantes y manifestó públicamente su posición contraria al aborto. En el lugar también estaban las congresistas María Fernanda Carrascal, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Laura Beltrán y Aida Quilcué, entre otras.

La presencia de Borda provocó reclamos de algunas de las asistentes, quienes cuestionaron su participación en el plantón. De acuerdo con reportes sobre lo ocurrido, la congresista sostuvo que tenía derecho a expresar su postura y permaneció en el lugar, mientras se presentaban intercambios verbales con algunas de las legisladoras que encabezaban la jornada.

Una de las reacciones fue la de Catherine Juvinao, quien cuestionó la actuación de Borda y señaló: “Hago activismo y política desde 2010. Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la rep. Borda”. La congresista también sostuvo que, a su juicio, hubo una obstrucción al espacio en el que sus colegas defendían sus posiciones.

Hago activismo y política desde 2010. Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la rep. Borda. El desespero por los likes la condujo a lo impensable: obstruir de forma violenta el derecho de sus colegas a defender causas pacíficamente. Qué nivel tan bajo al… pic.twitter.com/hvCjG9m8aP — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) September 30, 2026

Por su parte, Borda defendió su presencia en el plantón y publicó un mensaje en el que afirmó: “Hoy, desde esta curul, les digo algo con claridad: ustedes no pueden hablar en nombre de todas las mujeres”. La representante también sostuvo que su postura es la defensa de la vida en gestación y que continuará expresando su oposición al aborto.

Ayer, colectivos y organizaciones feministas salieron a marchar exigiendo el aborto. Hoy, desde esta curul, les digo algo con claridad: ustedes no pueden hablar en nombre de todas las mujeres y acá les cuento por qué. pic.twitter.com/MH97Hj3kUV — Carol Borda (@CarolBordaA) September 30, 2026

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