Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Erika Melissa Palma, ingeniera de larga trayectoria en el Instituto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ibagué (IBAL), presentó su renuncia tras más de 14 años de relación laboral con la entidad. La noticia se conoció el miércoles 30 de septiembre y genera expectativas acerca del futuro de una de las figuras más representativas de la empresa durante la última década. De acuerdo con la propia Palma, la determinación de dejar el cargo fue personal y estuvo acompañada de un emotivo mensaje de despedida difundido en sus redes sociales. En sus palabras, “Renuncio con el dolor en el alma, pero con la satisfacción inmensa de saber que lo entregué todo”, lo que refleja el compromiso y la dedicación con los que desempeñó diferentes funciones, hasta llegar a la gerencia general del IBAL.

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La salida de Palma se produce poco más de un año después de dejar la gerencia del IBAL, puesto que ejerció durante más de tres años. Desde entonces, continuó vinculada a la administración municipal, participando en proyectos estratégicos. Su nombre, en los últimos meses, ha circulado en distintas conversaciones públicas relacionadas con el posible panorama político de Ibagué para las elecciones de 2027. Aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre una aspiración electoral, diversas voces han mencionado la posibilidad de que Erika Melissa Palma aspire a la Alcaldía en ese ciclo electoral.

Frente a estos rumores, en junio de este año, cuando un medio le preguntó si tenía planes de presentarse como candidata, la ingeniera respondió: “Sueños y proyectos tenemos todos”. No obstante, en ese momento subrayó que su prioridad seguía siendo cumplir con sus responsabilidades laborales dentro de la administración municipal. Ahora, con su renuncia, el escenario cambia y su futuro adquiere nueva relevancia en el contexto local, justo cuando comienzan a perfilarse los nombres que podrían participar en la contienda por la Alcaldía de Ibagué en 2027. Por el momento, la atención se centra en cuál será su próximo paso, marcando así el cierre de una etapa en el IBAL y el inicio de una fase de especulación sobre su actividad futura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Erika Melissa Palma al IBAL después de tantos años?

De acuerdo con la información revelada por la propia Erika Melissa Palma en sus redes sociales, su decisión de renunciar al Instituto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ibagué (IBAL) fue personal. Manifestó que lo hacía con pesar, pero también con gratitud por haber cumplido con todas sus responsabilidades. No se mencionaron motivos detallados en el mensaje ni en la información disponible, por lo cual el trasfondo concreto de la renuncia queda reservado a su intimidad profesional.

¿Erika Melissa Palma será candidata a la Alcaldía de Ibagué en 2027?

Hasta la fecha, no existe una confirmación oficial acerca de una posible candidatura de Erika Melissa Palma a la Alcaldía de Ibagué para las elecciones de 2027. Si bien su nombre ha sido mencionado en conversaciones recientes sobre el panorama político local, la propia ingeniera ha señalado que, por ahora, no ha tomado una decisión al respecto y que se concentraba en sus funciones públicas antes de la renuncia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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