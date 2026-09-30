Por: El Espectador

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Una alerta ciudadana permitió que la Policía Nacional capturara en flagrancia a un hombre de 36 años, señalado de emplear la modalidad delictiva conocida como “cambiazo de tarjetas” en el barrio Kennedy Central, en Bogotá. De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, la intervención de los uniformados ocurrió en el momento en que el sospechoso habría sido sorprendido cometiendo este tipo de robo, que afecta directamente a los usuarios de entidades financieras.

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Durante el registro realizado por las autoridades, el hombre fue encontrado con 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al ser consultado por el origen de las tarjetas, el sujeto no habría presentado una explicación válida que justificara la tenencia de estos documentos, por lo que los policías verificaron que ninguno de los plásticos estaba vinculado con la identidad del hombre capturado. Según la declaración citada en el informe, “el detenido es reincidente y registra antecedentes por este mismo delito”.

Ante estos resultados, la Policía Nacional trasladó al individuo ante la autoridad competente, junto con las tarjetas incautadas, para avanzar con el proceso de judicialización por los delitos de hurto por medios informáticos y delitos semejantes. El hurto por medios informáticos es una conducta ilegal en la que se utilizan tecnologías o el acceso a información electrónica para apropiarse indebidamente de bienes ajenos, como sucede con el cambiazo de tarjetas, donde los delincuentes sustituyen la tarjeta bancaria de la víctima para realizar retiros o compras fraudulentas.

Este caso forma parte de un contexto más amplio de seguridad en el sector, pues, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades y difundidos por El Espectador, en la localidad de Kennedy se ha evidenciado una reducción del 18 % en las denuncias de hurto a personas, así como un incremento del 10 % en las capturas en flagrancia por diferentes delitos. Estas cifras reflejan que la articulación entre la ciudadanía y la Policía Nacional sigue siendo crucial para el control de delitos en la capital colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el 'cambiazo de tarjetas' y cómo actúan los delincuentes en esta modalidad?

El cambiazo de tarjetas es una modalidad delictiva en la que los delincuentes sustituyen la tarjeta bancaria de la víctima por otra similar, la cual puede estar desactivada o pertenecer a otra persona. Esto suele darse en cajeros automáticos o establecimientos comerciales, y busca apropiarse de fondos ajenos mediante el uso indebido de las tarjetas y claves de los usuarios.

¿Qué resultados de seguridad se han registrado recientemente en Kennedy, según la Policía Nacional?

Según datos divulgados por El Espectador y la Policía Nacional, en la localidad de Kennedy se reportó una disminución del 18 % en las denuncias de hurto a personas, además de un aumento del 10 % en las capturas en flagrancia por diferentes delitos, lo que sugiere una respuesta efectiva de las autoridades frente a la criminalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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