Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Corte Suprema de Justicia decidió negar la solicitud de libertad presentada por la defensa del excongresista Wadith Manzur, quien permanece actualmente privado de la libertad en la cárcel La Picota. Manzur es investigado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), un caso de alto perfil que viene siendo objeto de seguimiento judicial desde hace meses. La decisión del alto tribunal, de acuerdo con El Espectador, responde a la revisión de la medida de aseguramiento impuesta el 11 de marzo, luego de que la defensa intentara someter dicha medida a un “control de legalidad formal y material”.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso ha estado marcado por la atención mediática y judicial, especialmente después de que Wadith Manzur fuera trasladado desde la Escuela de Carabineros de la Policía hasta La Picota, conforme a las órdenes recientes de las autoridades. La Corte Suprema, en ponencia presentada por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, concluyó que no existían irregularidades en la imposición de la detención ni violaciones a las garantías procesales de Manzur. Por ello, la decisión judicial mantuvo la medida de aseguramiento y negó la libertad, argumentando que resulta necesario que el excongresista permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La determinación de la Corte, según El Espectador, también tuvo en cuenta factores como la protección de la integridad de las pruebas y la posible influencia sobre testigos, especialmente en relación con María Alejandra Benavides, pieza clave dentro del expediente. El fallo señala que existen fundamentos serios para considerar que la libertad de Manzur podría afectar el desarrollo del proceso, particularmente en cuanto a la preservación de documentos, grabaciones y testimonios de relevancia en el entramado de corrupción de la Ungrd.

La acusación se apoya en evidencias presentadas por la Sala de Instrucción, en cabeza del magistrado Misael Rodríguez. Según los documentos referenciados por la Corte, se considera que al menos seis políticos, entre ellos Manzur, habrían participado en un esquema donde se otorgaba el aval a créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos, agravando así la percepción pública sobre la magnitud del caso. Tras su captura el 12 de marzo, Manzur expresó, a través de la red social X, su respeto por las decisiones judiciales y voluntad de atender los requerimientos del tribunal, una postura que contrasta con la contundencia de las decisiones adoptadas por la Corte en este proceso.

¿Por qué la Corte Suprema negó la libertad de Wadith Manzur en su proceso por corrupción en la Ungrd?

La Corte Suprema de Justicia negó la libertad de Wadith Manzur al considerar que la medida de aseguramiento impuesta fue legal y que no existieron violaciones procesales en su detención. El tribunal valoró especialmente la necesidad de proteger las pruebas del caso y evitar la posible manipulación de testigos, lo que justificó mantener la prisión preventiva mientras avanza el proceso sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

¿Qué significa la medida de aseguramiento impuesta a Wadith Manzur y qué implica para su proceso?

La medida de aseguramiento consiste en la detención preventiva del excongresista mientras se desarrolla la investigación judicial. Esta medida implica que Manzur permanecerá privado de la libertad para garantizar que no obstaculice la indagación ni tenga contacto indebido con testigos, pruebas o víctimas, según lo determinó la Corte Suprema de Justicia en el contexto del caso Ungrd.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.