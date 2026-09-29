Recientemente se conoció un segundo video que mostró el momento del atentado en el que asesinaron a Jhon Jairo Torres, el polémico exalcalde de Bogotá. El ataque armado fue perpetrado durante la mañana de este martes 29 de septiembre en la finca La Selvita, propiedad de la víctima.

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De acuerdo con las imágenes publicadas por El Tiempo, el apodado Jhon ‘Calzones’, por su pasado en el negocio de ventas de ropa interior femenina, se encontraba atendiendo un puesto en su propiedad, en la zona rural de La Guafilla de la capital de Casanare.

El exmandatario de Yopal estaba con algunos colaboradores, cuando el sicario se acercó al lugar porque supuestamente iba a comprar carne. En ese momento, accionó su arma contra su objetivo, quien siguió de pie durante varios minutos.

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🔴 Se conoce un nuevo video en el que se observa el momento en que le disparan a ‘Jhon Calzones’ en un atentado ocurrido en Casanare. Video: Cortesía. pic.twitter.com/NFtsmiiC7Y — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 30, 2026

Los testigos se vieron corriendo para protegerse, mientras otros intentaron perseguir a los sicarios, que huyeron en moto. Otro video evidenció el momento en que huyeron. Según las autoridades, el vehículo de los criminales tuvo una falla mecánica y capturaron a uno de estos, que es un menor de 17 años.

Jhon ‘Calzones’ recibió tres impactos de bala en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Fue trasladado a un hospital en Yopal, pero falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas.

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