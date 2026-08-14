Terminó en tragedia la emergencia ocurrida este viernes 14 de agosto en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en Cucunubá (Cundinamarca). Luego de varias horas de labores de búsqueda, los organismos de socorro hallaron sin vida a los seis trabajadores que habían quedado atrapados tras una explosión registrada en el complejo minero.

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(Vea también: Explosión en mina de Cucunubá dejó seis trabajadores atrapados: hay operativo de rescate)

La actualización fue entregada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien confirmó que un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios poco después de la emergencia y sobrevivió al accidente.

Quiénes eran los seis mineros que murieron en la emergencia de Cucunubá

El gobernador confirmó que los organismos de rescate encontraron sin vida a los seis trabajadores atrapados.

Las víctimas fueron identificadas como:

Duvan Ferney Rodríguez.

Cristian de Jesús Contreras Latorre.

Sebastián Contreras Latorre.

Eduard Alexander Díaz.

Yerson Mauricio Rojas.

Jhon Mario Triviño Serna.

Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes mientras brindan acompañamiento a las familias de los fallecidos.

La emergencia fue reportada sobre el mediodía de este viernes, cuando una explosión dejó atrapados a varios trabajadores dentro de la mina.

En un primer balance, Jorge Emilio Rey informó que un séptimo minero consiguió salir por sus propios medios antes de que iniciaran las labores de rescate.

Desde ese momento, equipos especializados de rescate minero y organismos de gestión del riesgo se desplazaron hasta la vereda La Ramada para intentar localizar a los trabajadores desaparecidos.

Mina había sido suspendida tras visita de la Agencia Nacional de Minería

Tras confirmar el fallecimiento de los seis trabajadores, el gobernador reveló un dato que podría ser determinante en las investigaciones.

Según explicó, la mina El Porvenir 1 hace parte de un Área de Reserva Especial en proceso de formalización y recientemente había recibido una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería.

Durante esa inspección se detectaron aspectos relacionados con la seguridad que debían ser corregidos, razón por la cual se ordenó la suspensión de las actividades mientras se ejecutaba un plan de mejoramiento.

Las autoridades deberán establecer ahora si existía alguna relación entre esas observaciones y la explosión que terminó cobrando la vida de los seis trabajadores.

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