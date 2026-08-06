Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Una fuerte explosión se registró en un molino de la mina San Pedro, ubicada en el municipio de Marmato, Caldas. El hecho causó daños en gran parte de la zona y generó una emergencia que es atendida por mineros y organismos de socorro.

Sigue a PULZO en Discover

Los mineros artesanales y los equipos de emergencia trabajan en la atención de las personas afectadas.

(Le puede interesar: Tragedia en Marmato, Caldas: derrumbe en mina de oro dejó dos muertos)

Hasta el momento, una docena de heridos han sido trasladados al hospital local, centro asistencial que reporta alta ocupación y se declaró colapsado por la llegada de pacientes.

Lee También

Alcalde de Marmato reporta que el balance preliminar de la emergencia por explosión en molino de mina San Pedro es de 16 personas heridas. Se conoció que 15 de ellas están estables y una tuvo que ser remitida en muy delicado estado de salud a Manizales. #VocesySonidos pic.twitter.com/wsKJ6ioDma — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 6, 2026

Las autoridades realizan labores de verificación en el lugar, luego de conocerse reportes sobre personas que podrían permanecer bajo los escombros.

Organismos de socorro de municipios cercanos se desplazan hacia Marmato para reforzar la atención de esta emergencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.