Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Édgar Hoyos Díaz, médico cirujano graduado de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea departamental por el partido Nuevo Liberalismo, fue víctima de un atentado en Supía, Caldas. El ataque ocurrió dentro de su consultorio, donde un sicario le disparó en tres ocasiones en la cabeza. Según lo reportado por La Patria, Hoyos Díaz fue inicialmente atendido en un centro asistencial local, pero dada la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Manizales. Allí ingresó al SES Hospital de Caldas, donde fue intubado y, de acuerdo con el medio regional, su estado actual es estable.

Sigue a PULZO en Discover

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el agresor ingresó al consultorio sin quitarse el casco de motocicleta, disparó y luego huyó en el mismo vehículo en dirección desconocida. Este hecho ha causado conmoción en la región, tanto por la gravedad del ataque como por el contexto político de la víctima.

La denuncia fue realizada públicamente por Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo. En su cuenta de X, Galán calificó el hecho como un "vil y cobarde atentado" contra Édgar Hoyos Díaz y demandó acciones inmediatas de las autoridades para dar con los responsables. Además, reiteró su pedido a la Fiscalía, la Policía de Colombia y la Gobernación de Caldas para que tomen medidas contundentes que permitan el esclarecimiento del caso, la captura de los autores y, sobre todo, garantizar que el ataque no quede en la impunidad.

Por otro lado, El Espectador estableció contacto con la Policía de Caldas, entidad que anunció que el lunes 3 de agosto hará un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Hasta este momento, según el mismo medio, ningún grupo ni persona se ha adjudicado la responsabilidad del atentado, y no se reportan capturas relacionadas con el caso. Este hecho ocurre en un contexto de reiterados ataques a figuras políticas y líderes sociales en la región, como evidencian otros reportes recientes citados en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Édgar Hoyos Díaz y cuál es su trayectoria política en Caldas?

Édgar Hoyos Díaz es médico cirujano de la Universidad de Caldas y se destacó como excandidato a la Asamblea departamental por el partido Nuevo Liberalismo. Su perfil ha estado ligado tanto a la labor médica como a la política regional, lo que le ha otorgado presencia pública y reconocimiento en Supía y en Caldas.

¿Cómo están actuando las autoridades frente al atentado contra Édgar Hoyos Díaz?

Los organismos oficiales, como la Policía de Caldas, la Fiscalía y la Gobernación de Caldas, han sido llamados a reaccionar con contundencia por líderes del Nuevo Liberalismo, incluido Juan Manuel Galán. Hasta el momento, según El Espectador, las autoridades se comprometieron a emitir un pronunciamiento oficial y a seguir investigando para identificar y capturar a los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.