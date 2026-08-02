Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Concejo Municipal de Dosquebradas ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de la cultura ciudadana al aprobar el acuerdo 008 de 2026, que institucionaliza la estrategia 'Yo Amo a Dosquebradas'. Esta iniciativa representa una apuesta permanente para promover el sentido de pertenencia local, el cuidado colectivo del espacio público, la protección del entorno ambiental y el respeto a las normas de convivencia dentro del municipio.

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El acuerdo, aprobado el 1 de junio de 2026, establece que la estrategia 'Yo Amo a Dosquebradas' tendrá carácter permanente y buscará modificar de manera positiva los comportamientos ciudadanos. El objetivo central es que los habitantes, tanto jóvenes como adultos, asuman compromisos concretos con el bienestar de su ciudad, en áreas como la disposición adecuada de residuos, la protección del patrimonio local, la reducción de la contaminación visual y auditiva, y la tenencia responsable de mascotas.

La iniciativa será ejecutada a través de actividades pedagógicas, culturales y comunitarias, involucrando distintos sectores de la población. El presidente del Concejo de Dosquebradas, José Humberto García Morales —principal impulsor del acuerdo—, enfatizó que la cultura ciudadana debe entenderse como un esfuerzo compartido entre la administración, las instituciones educativas y la comunidad en general.

Uno de los ejes fundamentales del acuerdo es la articulación con organizaciones sociales y centros educativos, que serán aliados clave en los procesos de formación ciudadana. Según lo dispuesto, se incentivarán valores como el respeto por lo público, la corresponsabilidad y la solidaridad. Las acciones previstas contemplan campañas para el manejo adecuado de residuos y participaciones comunitarias destinadas a fortalecer la identidad dosquebradense.

Con base en la información recogida por El Diario, el acuerdo sustenta su legalidad en la Constitución Política y en normas nacionales que respaldan la cultura ciudadana, la protección patrimonial y la participación popular. Además, la estrategia se acopla a los lineamientos del Plan de Desarrollo ‘Transformemos a Dosquebradas 2024-2027’, que aspira a construir una ciudadanía activa y partícipe del desarrollo local.

Esta decisión del Concejo apunta a transformar el municipio no solo a nivel de infraestructura, sino también profundizando en actitudes y conductas que son vitales para consolidar la convivencia, el cuidado de los bienes comunes y el sentido de pertenencia a Dosquebradas.

¿En qué consiste la estrategia ‘Yo Amo a Dosquebradas’ aprobada por el Concejo?

La estrategia ‘Yo Amo a Dosquebradas’, según el acuerdo 008 de 2026 recogido por El Diario, es una iniciativa de cultura ciudadana enfocada en promover el sentido de pertenencia, el cuidado del espacio público y la protección del ambiente, ejecutada mediante actividades educativas y comunitarias que buscan fortalecer la identidad y los valores cívicos en la población local.

¿Cómo se implementarán las actividades de cultura ciudadana en ‘Yo Amo a Dosquebradas’?

De acuerdo con el Concejo Municipal, la implementación de ‘Yo Amo a Dosquebradas’ contempla campañas pedagógicas, artísticas y comunitarias, realizadas en conjunto con instituciones educativas y organizaciones sociales. Estas acciones estarán dirigidas a crear conciencia sobre la importancia del respeto, la solidaridad y la correcta disposición de residuos para mejorar la convivencia y el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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