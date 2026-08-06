Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Una explosión ocurrida este jueves en el sector San Pedro, municipio de Marmato, Caldas, dejó un saldo preliminar de 11 personas lesionadas y movilizó a organismos de socorro de la región, mientras el hospital local enfrentaba una de las emergencias más complejas de los últimos meses.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por El Diario, la detonación sucedió en horas del mediodía cerca de una bocamina, dentro del área dedicada a la extracción de oro. Según los primeros reportes, un molino utilizado en el procesamiento del material explotó violentamente, generando heridas a trabajadores que se encontraban en las proximidades. Tanto el personal de gestión del riesgo como los equipos de rescate y salud participaron en la evacuación de los heridos y en la inspección del lugar para descartar más riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales. Sin embargo, el número de afectados y la gravedad de las lesiones pueden variar a medida que avancen las valoraciones médicas y se consolide el balance oficial. El accidente llevó al límite la capacidad operativa del Hospital San Antonio de Marmato, institución de primer nivel que atiende a cerca de 10.000 habitantes y que, en emergencias como esta, debe coordinar remisiones hacia centros hospitalarios de mayor complejidad en otros municipios de Caldas.

La información preliminar indica que la explosión ocurrió fuera del socavón, en un molino, lo que dirige la investigación hacia posibles fallas mecánicas, los materiales almacenados y el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera. Además, según Noticias Caracol y la Agencia Nacional de Minería, la explotación involucrada no contaría con un título minero formal, situación que hace parte de los retos históricos del municipio. Marmato posee más de 500 unidades artesanales y miles de trabajadores dedicados a la minería tradicional, de los cuales muchos operan sin registro formal en el Registro Minero Nacional. Por esa razón, las autoridades adelantan planes especiales de formalización y control en la zona.

La Unidad de Gestión del Riesgo, bomberos y personal especializado continuaban en la zona verificando daños, identificando lesionados y asegurando que no hubiera víctimas pendientes de rescate. Marmato, con un historial de accidentes asociados a explosiones, derrumbes e inhalación de gases, mantiene una vigilancia permanente ante este tipo de emergencias; el último evento de esta magnitud sucedió en mayo de 2026 en la mina Pesebrera. Las autoridades deberán emitir un informe definitivo sobre las causas del suceso, el estado de los heridos y las condiciones legales de la mina. Por ahora, la prioridad está puesta en la atención médica y el control del riesgo, para evitar desenlaces trágicos.

¿Cómo ocurrió la explosión en la mina de Marmato, Caldas?

Según el reporte de El Diario, la explosión se produjo cerca del acceso a la mina, específicamente en un molino utilizado para procesar material extraído. Las investigaciones buscan esclarecer si hubo una falla mecánica, qué tipo de materiales estaban presentes y si las condiciones de seguridad eran adecuadas.

¿Cuál es la situación legal de la mina involucrada en el accidente?

De acuerdo con información citada por Noticias Caracol y la Agencia Nacional de Minería, la mina implicada en la emergencia no tendría un título minero formal registrado, lo que añade complejidad al caso y pone en evidencia la realidad de informalidad que caracteriza a parte de la actividad minera en Marmato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.