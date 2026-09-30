Un tenso episodio se presentó en la Cámara de Representantes cuando la congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, se acercó a Daniel Briceño y le jaló la chaqueta durante una discusión que ambos sostuvieron en medio de la sesión.

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El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a Estrada acercándose al representante a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático, mientras le reclama y lo toma de la chaqueta. Después, Briceño se retira del lugar.

Tras el episodio, Briceño habló con la revista Semana y explicó qué había ocurrido antes del cruce. Según su versión, la discusión se presentó durante la votación de unos impedimentos relacionados con un proyecto de ley que plantea eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa).

El congresista aseguró al medio que integrantes del Pacto Histórico decidieron retirarse del recinto en medio de la votación. Sin embargo, sostuvo que Estrada y el representante Alfredo Mondragón permanecieron en el lugar, aunque, según afirmó, no participaron en la votación.

A partir de esa situación, Briceño dijo que pidió al presidente y al secretario de la Cámara una certificación pública para establecer si ambos congresistas habían votado. El representante argumentó que su solicitud estaba relacionada con las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que establece el reglamento del Congreso.

“Estalló, pues, la ira en la representante”, afirmó Briceño en conversación con Semana, al referirse al momento en que Estrada se acercó a reclamarle. El congresista sostuvo que durante el intercambio recibió varios agravios y que respondió que su solicitud de certificación era legítima.

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El episodio ocurrió mientras avanzaba la discusión de una iniciativa relacionada con las áreas destinadas a proteger terrenos considerados importantes para la producción de alimentos. El proyecto también ha sido objeto de posiciones diferentes entre sectores políticos.

De acuerdo con la revista, el cruce entre Estrada y Briceño quedó registrado en video y las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, donde se concentraron las reacciones al comportamiento de ambos congresistas.

Hasta el momento, la versión sobre qué provocó la discusión corresponde a lo explicado por Briceño al medio de comunicación. Las imágenes permiten observar el momento en que Estrada toma de la chaqueta al representante, pero el video difundido no establece por sí solo todo lo ocurrido antes del enfrentamiento.

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