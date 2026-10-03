María Fernanda Cabal oficializó este sábado 3 de octubre su llegada al Partido Republicano, colectividad que anteriormente se conocía como Liga de Gobernantes Anticorrupción y que fue fundada por el fallecido Rodolfo Hernández. El movimiento marca su salida definitiva del Centro Democrático y abre una nueva etapa en su carrera política.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio se produjo en Bucaramanga, donde Cabal presentó su incorporación a la colectividad y habló de los objetivos que tendrá desde su nueva casa política. La dirigente aseguró que se siente satisfecha de contar con un partido propio y señaló que ahora se enfocará en recorrer el país de cara a las elecciones territoriales de 2027.

(Vea también: Cabal rompe con el Centro Democrático: confirmó su salida y prepara nuevo anuncio)

Cabal describió al Partido Republicano como una plataforma para impulsar lo que denominó una “nueva derecha”, con énfasis en asuntos como la defensa de la vida, la propiedad privada, la fuerza pública y el trabajo. También afirmó que su llegada representa una oportunidad para construir una organización política con mayor conexión con los ciudadanos.

El movimiento ocurre después de la salida de Cabal del Centro Democrático, en medio de diferencias dentro de esa colectividad. Según información publicada por Semana, la exsenadora había solicitado la escisión del partido, pero al no obtener una respuesta favorable optó por vincularse al Partido Republicano.

La colectividad también atraviesa una transformación. El Consejo Nacional Electoral aprobó el cambio de nombre de Liga de Gobernantes Anticorrupción a Partido Republicano, junto con una nueva identidad visual. Además, el CNE registró recientemente la declaración política de gobierno del partido frente a la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

(Lea también: “¿Hospedaje gratis?”: Cabal hunde a Petro por su costoso y “silencioso” trasteo a lujosa casa)

La llegada de Cabal podría ser apenas uno de los movimientos dentro de esta nueva estructura de la derecha colombiana. Jota Pe Hernández también aparece como una de las figuras que se acercarían al Partido Republicano, mientras permanecen abiertas preguntas sobre otros dirigentes que podrían sumarse a la colectividad de cara a las elecciones de 2027.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.