Por: El Espectador

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió sobre la necesidad de adoptar desde ya medidas preventivas para evitar posibles dificultades en la atención de la demanda energética en los próximos meses. Según Galán, el país atraviesa una situación compleja, pues el consumo eléctrico se acerca cada vez más a la capacidad máxima de generación disponible. Este escenario se torna especialmente preocupante si se considera el pronóstico de que la etapa más crítica del fenómeno de El Niño ocurrirá entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, cuando la presión sobre el sistema eléctrico podría incrementarse considerablemente. Así lo expuso el alcalde al referirse a los desafíos que enfrenta no solo Bogotá, sino el país en general.

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De acuerdo con la comunicación recogida por El Espectador, Galán contextualizó que, si bien la capital aún no ha estado al borde de un apagón, es evidente que se requiere mayor preparación. Explicó que la preocupación radica en que el crecimiento de la demanda de energía no ha sido acompañado por desarrollos proporcionales en la capacidad de generación. Este desfase se da tanto en el país como en la ciudad; “no avanzamos lo suficiente en generación de energía y la demanda ha seguido creciendo. Entonces hemos estado en momentos críticos donde ha crecido la demanda cerca a lo que es la oferta”, afirmó Galán.

En cuanto a eventuales racionamientos, el mandatario subrayó que, según información del Distrito, hasta el momento no ha sido necesario aplicar restricciones y que, en caso de ser requeridas, estas no se implementarían de manera sorpresiva, sino tras un proceso estructurado y concertado con las autoridades.

Una de las metas que buscan las autoridades es que los embalses responsables de la generación eléctrica alcancen el 80 % de su capacidad para finales de noviembre, fecha en la que culmina la temporada de lluvias. Galán precisó que este objetivo corresponde a los embalses destinados a la generación de electricidad, no a Chingaza, sistema esencial para el abastecimiento de agua potable en Bogotá.

Como parte de la preparación, el alcalde anunció una estrategia para informar a la ciudadanía sobre el consumo energético y cómo reducirlo en los próximos meses. Además, resaltó la coordinación de acciones conjuntas con autoridades nacionales y distritales, que incluyen la reprogramación de mantenimientos y el avance de proyectos de transmisión eléctrica, orientados a minimizar el riesgo de eventuales restricciones. El énfasis está en anticiparse y reducir esta amenaza antes de que llegue la fase más compleja de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el riesgo de racionamiento de energía en Bogotá durante El Niño?

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, aunque Bogotá no ha necesitado racionamientos hasta el momento, existe un riesgo creciente ante la posible coincidencia entre alta demanda eléctrica y reducción en la capacidad de los embalses por el fenómeno de El Niño, especialmente entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. La ciudad debe prepararse para enfrentar un escenario en el que el consumo se acerque peligrosamente al límite de generación disponible.

¿Qué medidas busca implementar Bogotá para reducir el consumo energético y evitar apagones?

El alcalde Galán informó que la ciudad presentará próximamente una estrategia de comunicación ciudadana para difundir consejos sobre reducción del consumo energético. Además, se adelantan acciones técnicas, como la reprogramación de mantenimientos de plantas y el avance en proyectos de transmisión eléctrica, enfocados en proteger la estabilidad del sistema antes de los meses críticos previstos por El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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