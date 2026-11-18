Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó a la ciudadanía que los senderos de los Cerros Orientales de Bogotá permanecerán cerrados al público el jueves 19 de noviembre de 2026. Esta decisión temporal responde a que las unidades de la Policía Nacional estarán acompañando las movilizaciones programadas para ese día en varios puntos de la ciudad, lo que implica cambios en la gestión de la seguridad y el acceso a estos espacios naturales, según reportó la EAAB en su red social X.

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La medida implica la suspensión de todas las actividades habituales en los senderos de los Cerros Orientales, por lo que se recomienda a los visitantes y ciudadanos tener presente la información antes de planificar recorridos o actividades al aire libre en esta zona. La EAAB aseguró que la operación habitual de estos senderos se retomará a partir del viernes 20 de noviembre de 2026, momento en el que quienes deseen podrán regresar y disfrutar de los caminos naturales, dependiendo de su disponibilidad.

La EAAB recomendó ampliamente a los ciudadanos consultar el aplicativo Caminos antes de programar cualquier visita a los Cerros Orientales. Esta herramienta digital permite verificar la habilitación y disponibilidad de los senderos en tiempo real y así planear un recorrido sin inconvenientes. Para efectuar este proceso, usted puede descargar la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ en las tiendas virtuales de los diferentes sistemas operativos, o acceder directamente a la página web de la EAAB (www.acueducto.com.co). Dentro del aplicativo está la opción de revisar cuáles senderos están disponibles, elegir la fecha y hora de la visita, consultar información sobre las rutas de ingreso, los principales atractivos y las recomendaciones necesarias para una visita segura.

Para garantizar una mejor experiencia, la EAAB sugiere que después de escoger la fecha, la hora y el sendero de interés, usted complete el formulario de reserva y, posteriormente, confirme la inscripción para recibir por correo electrónico los códigos QR requeridos al momento de ingresar a las rutas. En caso de no poder asistir a la visita programada, se invita a cancelar la inscripción oportunamente, con el objetivo de permitir que más personas tengan la oportunidad de recorrer los senderos de los Cerros Orientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerrarán los senderos de los Cerros Orientales de Bogotá el 19 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la razón del cierre temporal de los senderos el 19 de noviembre de 2026 es la participación de las unidades de la Policía Nacional en el acompañamiento de las movilizaciones ciudadanas programadas para esa fecha en Bogotá. Por seguridad y logística, se suspenden las actividades en los senderos únicamente ese día.

¿Cómo puedo verificar la disponibilidad y agendar una visita a los Cerros Orientales?

La EAAB indicó que los interesados deben consultar la disponibilidad de los senderos en el aplicativo Caminos, disponible para descarga en tiendas virtuales o en la web institucional. Allí se puede revisar qué rutas están abiertas, elegir la fecha y hora deseada, diligenciar los datos solicitados y, finalmente, recibir la confirmación y los códigos QR necesarios para el ingreso seguro y ordenado a los Cerros Orientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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