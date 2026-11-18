El temblor en la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026 y un nuevo reporte oficial en la tarde del mismo día marcan un registro en Colombia que parece pertinente seguir con atención.

Sigue a PULZO en Discover

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que hubo un evento sísmico a las 3:31 de la tarde, con magnitud de 3.0 y profundidad superficial, con epicentro, de nuevo, en Chaparral (Tolima).

Cabe señalar que el punto de origen del movimiento telúrico de horas antes también fue el mismo municipio, que desde hace varias semanas es foco de este tipo de episodios que las autoridades evalúan al detalle.

Ciudades como Ibagué son las principales que sienten estos sismos, aunque resulta determinante remarcar que ya son 8 días seguidos en los que se han reportado temblores desde la entidad encargada.

Lee También

Desde el 11 de noviembre pasado, justamente un día después de los tres meses del terremoto del 10 de agosto que azotó a Colombia, se han registrado movimientos consecutivos con magnitud superior de 3.0 en lugares como el propio Chaparral y Los Santos entre los epicentros más frecuentes.

Eso sí, Chocó (que fue origen del episodio que dejó miles de damnificados) también tuvo un registro en El Litoral del San Juan, por lo que tampoco pasa desapercibido en este escenario.

Las alertas siguen vigentes a pesar de que en las grandes capitales como Bogotá y Medellín no haya afectaciones, luego de que en otras zonas del territorio nacional hubo graves afectaciones.

Es importante remarcar que en regiones de Risaralda, Caldas y Valle del Cauca todavía hay edificaciones pendientes de demolición, por lo que estos temblores son un peligro constante de colapso no controlado.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Colombia mantiene una actividad sísmica permanente debido a su ubicación geológica, por lo cual conocer los protocolos oficiales de autoprotección resulta indispensable para salvaguardar vidas ante un temblor.

Al iniciar una sacudida, los ciudadanos deben conservar la calma, evitar correr desesperadamente y abstenerse de gritar para prevenir accidentes o reacciones de pánico colectivo en espacios cerrados.

Si las personas permanecen dentro de una construcción sismorresistente, corresponde aplicar inmediatamente la regla de agacharse, cubrirse y sujetarse junto a columnas estructurales o debajo de mesas resistentes.

Resulta fundamental alejarse rápidamente de ventanales, espejos, bibliotecas, lámparas colgantes, televisores y estanterías altas que puedan volcarse o fragmentarse violentamente durante el movimiento telúrico.

Asimismo, conviene evitar ubicarse debajo de los marcos de las puertas, ya que representan zonas inseguras frente a desprendimientos estructurales en las edificaciones modernas del país.

Durante o inmediatamente después del sismo, queda estrictamente prohibido utilizar ascensores debido al elevado riesgo de cortes eléctricos o atrapamientos mecánicos dentro de las cabinas.

Quienes caminan por la vía pública deben desplazarse hacia áreas abiertas lejos de fachadas, postes eléctricos, cables energizados, vallas publicitarias, puentes peatonales y árboles frondosos.

Si el temblor sorprende a conductores en movimiento, procede disminuir gradualmente la velocidad, estacionar lejos de estructuras altas y permanecer dentro del automóvil hasta finalizar la sacudida.

Una vez detenido el movimiento, corresponde evacuar ordenadamente utilizando únicamente las escaleras y siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de encuentro previamente establecido en cada inmueble.

Antes de abandonar viviendas u oficinas, conviene cerrar las llaves de paso del gas, registros de agua y bajar interruptores eléctricos para prevenir incendios o fugas peligrosas.

Finalmente, resulta esencial inspeccionar posibles grietas estructurales antes de reingresar, priorizar mensajes de texto sobre llamadas telefónicas y mantener listo un kit básico de emergencias.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.