Un sismo de magnitud 3,2 se registró este martes 17 de noviembre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:33 de la mañana y tuvo una profundidad de 151 kilómetros.

De acuerdo con el informe oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 6,81° de latitud y -73,11° de longitud, a 7 kilómetros de Los Santos, uno de los municipios con mayor actividad sísmica del país.

También se ubicó a 9 kilómetros de Jordán y a 17 kilómetros de Cepitá, ambos en Santander.

Lee También

El evento fue registrado por 37 estaciones de monitoreo y su información fue revisada mediante un proceso de verificación manual por parte del Servicio Geológico Colombiano.

El reporte también señala un RMS de 0,9 segundos y un gap de 64 grados, indicadores técnicos utilizados para determinar la precisión de la localización del movimiento.

Con una profundidad de 151 kilómetros, el temblor se clasifica como un sismo profundo. Su magnitud fue de 3,2, por lo que se trató de un evento de baja intensidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.