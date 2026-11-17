Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá mantiene la medida de pico y placa, fundamental para regular el flujo de vehículos y reducir la congestión en sus principales vías. Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la restricción continúa según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Es vital que usted consulte con antelación las condiciones, pues el desconocimiento puede conllevar sanciones económicas o la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la entidad.

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Para vehículos particulares, la restricción del pico y placa rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Según el día par en el calendario, solo podrán circular autos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta directriz, de acuerdo con la SDM, pretende equilibrar el uso de las vías y mejorar la movilidad en la capital colombiana.

Por otra parte, los taxis en Bogotá deben atender la medida desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para este miércoles, los vehículos habilitados para circular serán aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. El transporte especial, conocido como ‘placa blanca’, también tiene que obedecer la restricción, para ellos, el horario comprende desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. y los mismos dígitos de placa podrán circular ese día.

La SDM recuerda que existe el Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite a los usuarios pagar para circular sin restricción en día y horario asignados. El proceso de solicitud y pago se realiza únicamente a través de la página oficial www.movilidadbogota.gov.co, siendo la única opción válida por medio del botón de PSE. La SDM enfatiza que no autoriza intermediarios ni otras páginas web; advierte sobre posibles fraudes para proteger la seguridad de los usuarios.

Quienes buscan una exención del pico y placa deben acceder a la misma página oficial para conocer las condiciones y procesos. Mantenerse informado y planificar los desplazamientos es indispensable, especialmente en fechas donde se prevén movilizaciones y otras actividades que pueden afectar el tráfico en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas habilitadas por el pico y placa en Bogotá el 18 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el miércoles 18 de noviembre de 2026, la circulación de vehículos particulares está permitida entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. solo para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Para taxis y vehículos de transporte especial, los horarios son de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., permitiendo circular a aquellos con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se tramita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una opción ofrecida por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los conductores pagar para circular en días y horarios restringidos. La única manera de adquirir este permiso es a través de la página oficial www.movilidadbogota.gov.co y pagarlo mediante el sistema PSE. No existen intermediarios o páginas alternas autorizadas para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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