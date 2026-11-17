Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en alianza con el sector privado, anunció la disposición de más de 3.000 vacantes laborales en la ciudad. Esta iniciativa, denominada ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se desarrollará entre el 17 y el 21 de noviembre de 2026 e incluye una agenda con ferias de empleo presenciales, organizadas por la Agencia de Empleo de Bogotá, donde las personas interesadas podrán conocer las oportunidades disponibles, postularse a distintas ofertas y recibir asesoría para fortalecer su perfil laboral.

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Según la información oficial publicada por la Alcaldía, el martes 17 de noviembre de 2026 la primera feria tendrá lugar en el Centro Comercial Outlet Factory, en la localidad de Puente Aranda. Allí se ofrecen 600 vacantes en áreas como operaciones, logística, comercio, administración, construcción, producción, mantenimiento, salud y atención al cliente. Esta jornada se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El miércoles 18 de noviembre habrá dos encuentros destacados. El primero acontecerá en Kennedy Central, ofreciendo 200 cargos en áreas como comercio, administración, logística, salud, mercadeo, servicio al cliente y actividad física, desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía. Durante el mismo día, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., se celebrará JobFest Expotech Lago 2026 en el Centro Comercial Unilago. Este evento reunirá a más de 20 empresas del sector tecnológico, brindando más de 800 oportunidades de empleo en ese campo.

La plataforma del Servicio Público de Empleo, de acuerdo con datos oficiales, cuenta con 1.403 oportunidades laborales activas. Estas se distribuyen entre perfiles profesionales, personas sin experiencia, mayores de 50 años, discapacitados, jóvenes entre 18 y 28 años y mujeres. Entre los cargos disponibles hay opciones tan variadas como tecnólogo en radiología, ingeniero biomédico, profesional en seguridad de la información, desarrollador DevOps (entornos de desarrollo y operaciones colaborativos), traductor simultáneo, asesor comercial bilingüe, gerente de inteligencia artificial y datos, fisioterapeuta especializado en rehabilitación cardiaca, operador de bus zonal y operario de laboratorio farmacéutico.

Adicionalmente, durante toda la semana, la Unidad Móvil de Empleo estará en el Outlet Factory para quienes deseen registrar su hoja de vida, recibir orientación profesional, postularse a vacantes y explorar alternativas de formación laboral. La atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados hasta el mediodía.

Quienes deseen conocer más acerca de estas y otras oportunidades pueden ingresar al sitio web www.desarrolloeconomico.gov.co o comunicarse por el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, que también brinda información sobre procesos de selección y herramientas para mejorar la hoja de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles más demandados en las ferias de empleo de Bogotá 2026?

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los perfiles más solicitados incluyen tecnólogos en radiología, ingenieros biomédicos, profesionales en seguridad de la información, desarrolladores DevOps, traductores simultáneos, asesores comerciales bilingües, gerentes de inteligencia artificial y datos, fisioterapeutas en rehabilitación cardiaca, operadores de bus zonal y operarios de laboratorio farmacéutico, entre otros. Las vacantes están abiertas para varios niveles de experiencia y grupos poblacionales.

¿Cómo puede acceder una persona a la Unidad Móvil de Empleo en Bogotá?

La persona interesada puede acudir al Centro Comercial Outlet Factory durante la semana del 16 al 21 de noviembre de 2026. Allí podrá registrar su hoja de vida, recibir orientación gratuita y postularse a vacantes. Además, puede consultar las ofertas laborales vigentes y cursos de formación a través de la página www.desarrolloeconomico.gov.co o del canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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