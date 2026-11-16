Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá impulsa nuevas estrategias para conectar el talento local y foráneo con oportunidades laborales. En esta ocasión, convoca a la Gran Feria de Empleo que se celebrará el miércoles 18 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Centro de Oportunidades y Capacidades Tibabuyes (CDC), ubicado en calle 144 # 136A-65, en la localidad de Suba. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Alcaldía, el evento está dirigido especialmente a población refugiada, migrante, retornada y a quienes forman parte de la comunidad de acogida, buscando facilitar el acceso al trabajo y fomentar la inclusión social.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada representa una oportunidad única para los asistentes, quienes podrán interactuar directamente con más de 30 empresas pertenecientes a distintos sectores económicos. Estas compañías ofrecerán información sobre vacantes actuales y brindarán asesoría a quienes buscan iniciar o fortalecer sus proyectos de vida en Bogotá. Según la Alcaldía, los organizadores han dispuesto el espacio para que los participantes puedan intercambiar información, consultar ofertas vigentes y postularse a diversos cargos. La entrada a la feria no tiene costo, lo que subraya el compromiso por derribar barreras de acceso laboral y ampliar el alcance de la iniciativa.

La organización y desarrollo del evento son fruto de una alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y Tent Colombia. Estas entidades han trabajado conjuntamente para hacer posible una convocatoria incluyente y de amplio impacto, según el reporte oficial. Cabe señalar que quienes deseen vincularse laboralmente en Colombia deben contar con documentos válidos definidos por la normativa actual, como la cédula de ciudadanía, visa, Permiso por Protección Temporal (PPT), Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor) o salvoconducto, requisitos imprescindibles según la Alcaldía.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse mediante un formulario en línea difundido por los organizadores. Además, la Alcaldía recomienda seguir el canal de WhatsApp de “Empleo en Bogotá”, medio a través del cual se divulgan nuevas vacantes, convocatorias a cursos gratuitos, consejos para enfrentar procesos de selección y recomendaciones para elaborar una hoja de vida. De acuerdo con la entidad, mantenerse informado por estos canales es esencial para aprovechar las oportunidades disponibles en el dinámico mercado laboral de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la Gran Feria de Empleo de Bogotá en Suba?

Para ser parte de la Gran Feria de Empleo que organiza la Alcaldía Mayor de Bogotá, los interesados deben inscribirse a través del formulario oficial proporcionado por los organizadores. La feria se desarrollará el 18 de noviembre de 2026, en el Centro de Oportunidades y Capacidades Tibabuyes (CDC), y permitirá a los asistentes acceder a diversas ofertas laborales y dialogar con más de 30 empresas de distintos sectores.

¿Qué documentos necesita un migrante para trabajar legalmente en Colombia?

De acuerdo con la normatividad vigente señalada en la información de la Alcaldía, los migrantes que deseen trabajar formalmente en Colombia deben tener algún documento válido, como la cédula de ciudadanía, una visa en regla, el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor) o un salvoconducto. Estos documentos son indispensables para poder ser contratados y ejercer actividades laborales en el país.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua