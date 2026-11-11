Por: Portal Bogotá

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El acceso a la cultura y la participación comunitaria han cobrado cada vez más relevancia en Bogotá, donde iniciativas como “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” buscan fortalecer estos valores entre la ciudadanía. En este contexto, la Alcaldía Local de Tunjuelito puso en marcha recientemente una estrategia digital para conectar a la comunidad, lanzando la nueva comunidad de la Casa de la Cultura de Tunjuelito a través de la aplicación WhatsApp. Esta propuesta busca acercar la oferta cultural directamente a los hogares de la localidad, permitiendo a la población estar al tanto de todas las actividades, eventos y oportunidades artísticas disponibles en su territorio, de acuerdo con la información difundida por la administración local.

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Gracias a la creación de este espacio digital, la comunicación entre la Casa de la Cultura y sus usuarios se hace más directa. Ahora, cualquier vecino o vecina de Tunjuelito puede acceder en tiempo real a la programación de talleres de formación, que abarcan desde danza y música hasta teatro, artes plásticas y herramientas digitales. Además, la plataforma permite conocer información puntual sobre eventos, muestras artísticas, presentaciones y festivales locales. Así mismo, permanecer conectado a la comunidad virtual les permite a los habitantes enterarse de la apertura de convocatorias culturales, inscripciones a procesos comunitarios y anuncios relevantes por parte de la administración, sin necesidad de intermediarios.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, señaló la importancia de esta actualización, afirmando: “Queremos que cada vecina y vecino de Tunjuelito se entere a tiempo de las oportunidades artísticas, talleres y espacios de integración que preparamos con tanto cariño en nuestra Casa de la Cultura. La tecnología debe estar al servicio de la gente. Por eso, abrimos este canal en WhatsApp para que la información llegue sin intermediarios a sus celulares y nadie se quede por fuera de la agenda cultural de nuestros barrios”. Con este enfoque, se resalta el uso de la tecnología como facilitadora de la inclusión cultural.

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, la invitación está abierta para que los habitantes de la zona escaneen el código QR que permite incorporarse a la red de WhatsApp y así recibir de manera oportuna las novedades sobre actividades, talleres y eventos que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a la comunidad digital de la Casa de la Cultura de Tunjuelito en WhatsApp?

La Alcaldía Local de Tunjuelito indicó que usted puede ser parte de la comunidad digital de la Casa de la Cultura escaneando el código QR que se encuentra disponible en sus canales oficiales. Una vez realizado este paso, tendrá acceso directo a la información sobre talleres, eventos, convocatorias y anuncios importantes para la comunidad.

¿Qué actividades ofrece la Casa de la Cultura de Tunjuelito para la comunidad?

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Casa de la Cultura pone a disposición talleres de formación en danza, música, teatro, artes plásticas y herramientas digitales, además de eventos, muestras artísticas, presentaciones y festivales. También promueve la participación en procesos comunitarios y la apertura de convocatorias culturales para los habitantes de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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