Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la preocupación ciudadana en torno a la demora en la entrega de medicamentos a usuarios de EPS Sanitas ha desencadenado acciones inmediatas por parte de las autoridades en salud. De acuerdo con la información compartida por la Secretaría Distrital de Salud, a través de la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud, se solicitó a EPS Sanitas la implementación de acciones urgentes ante las constantes denuncias por la tardanza en la dispensación de medicamentos. Estas demoras, según las autoridades, afectan la oportunidad y la calidad en la atención en salud, vulnerando los derechos de quienes dependen de un suministro eficiente de fármacos.

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Con el fin de verificar la situación, la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud, la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte adelantaron visitas de inspección y control a dos establecimientos farmacéuticos operados por el gestor Colsubsidio, encargado de prestar servicios a EPS Sanitas. En uno de estos puntos, la situación fue calificada como crítica, tras constatar que algunos ciudadanos deben esperar hasta seis horas para obtener sus medicamentos: cuatro horas haciendo fila en las escaleras y dos horas adicionales en la sala de espera. El problema central identificado está relacionado con la subutilización de la capacidad instalada en los puntos, ya que no todas las ventanillas disponibles estaban operando, lo que limita la cantidad de usuarios atendidos eficientemente.

La Secretaría Distrital de Salud resaltó que las largas esperas, especialmente en las escaleras, representan un riesgo significativo para la seguridad y la integridad física de las personas, afectando principalmente a grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres gestantes o personas con movilidad reducida. En el segundo establecimiento visitado, se observaron condiciones similares: no todas las ventanillas funcionaban y el tiempo promedio de espera alcanzaba aproximadamente tres horas. Estos hallazgos llevaron a concluir que los puntos de Colsubsidio no cumplen con los estándares de atención establecidos en la Resolución 1809 de 2025.

En respuesta, EPS Sanitas informó que, tras la notificación de la Secretaría Distrital de Salud, aplicó distintas medidas de contingencia. Entre estas, solicitó un informe de trazabilidad operativa a Colsubsidio y activó la revisión de casos pendientes, dando prioridad a la entrega domiciliaria en un máximo de 48 horas, sobre todo a personas de alto riesgo, como quienes tienen enfermedades crónicas o movilidad reducida. Además, Sanitas implementó rutas preferenciales para usuarios de alto riesgo, propuso la redistribución de usuarios hacia otros puntos de atención y estableció mecanismos de control para supervisar el cumplimiento de tiempos de espera y la suficiencia de personal e infraestructura. Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud reiteró que seguirá supervisando de cerca la evolución de estas acciones para asegurar que los ciudadanos reciban una atención digna y oportuna.

¿Por qué hay demoras en la entrega de medicamentos en EPS Sanitas en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, las demoras en la entrega de medicamentos a usuarios de EPS Sanitas están relacionadas con una subutilización de la capacidad instalada en los puntos de dispensación de Colsubsidio. No todas las ventanillas operaban, lo que redujo el número de personas atendidas oportunamente y aumentó los tiempos de espera, en algunos casos hasta seis horas.

¿Cuáles son las acciones de contingencia que implementó EPS Sanitas para mejorar la entrega de medicamentos?

EPS Sanitas comunicó que activó medidas como la auditoría del sistema de digiturnos, priorización de entregas domiciliarias en un máximo de 48 horas para personas vulnerables, rutas preferenciales para usuarios de alto riesgo y redistribución de usuarios a otros puntos de la red. Además, exigió a Colsubsidio un informe técnico y un plan de mejoramiento institucional para garantizar mejores tiempos y atención a los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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