Por: El Espectador

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El Día de las Librerías se ha consolidado como una fecha significativa para quienes aman la lectura y valoran el papel de las librerías en Colombia. Según una encuesta realizada por la Biblioteca Nacional, las librerías independientes del país identifican la competencia digital como su reto más desafiante: el 64,2 % de los 97 establecimientos consultados así lo afirmó. Adaptarse al universo digital y a la venta a través de pantallas –más allá del espacio físico tradicional– representa una dificultad constante. A pesar de los esfuerzos, para el 32,8 % de las librerías encuestadas, los canales digitales aportan menos del 5 % de sus ingresos, de acuerdo con ese mismo estudio.

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Esta situación explica en parte el origen del Día de las Librerías, una celebración que nació en 2011 en España, precisamente para fortalecer el sector y atraer visitantes a estos espacios culturales. En Colombia, el evento cumple su tercera edición este 11 de noviembre, según la página de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, con la intención de "incentivar el comercio de libros y las visitas de los lectores".

En esta jornada, más de 90 librerías de las principales ciudades y municipios del país –incluyendo Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Riohacha, Valledupar y Yopal– participarán con una programación especial diseñada para todos los públicos. La Cámara Colombiana del Libro (CCL) y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) lideran la organización del evento.

Entre las iniciativas más relevantes está la campaña impulsada por la CCL, que anima al público a utilizar el Directorio de Librerías, una plataforma online que reúne información de más de 482 librerías distribuidas en 50 ciudades colombianas. Esta herramienta digital les permite a los lectores explorar diferentes establecimientos y descubrir nuevos destinos literarios en el país.

La Biblioteca Nacional de Colombia será sede de actividades de reconocimiento a los libreros, donde la ACLI, la CCL y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) entregarán el Premio de los Libreros en seis categorías: ficción, no ficción, poesía, libro infantil y juvenil, libro académico y libro de arte o cómic. El Ministerio de Cultura anunció que Édgar Blanco realizará un homenaje a la trayectoria de Hernán Jara, destacado librero. Según la Cámara Colombiana del Libro, este tipo de ceremonias buscan resaltar a quienes, con su experiencia y recomendaciones, enriquecen el ecosistema literario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal reto de las librerías independientes en Colombia frente al auge digital?

De acuerdo con los datos de la Biblioteca Nacional, la mayoría de las librerías independientes considera que la competencia digital es su reto más complejo. La dificultad para adaptarse a las ventas por internet y a las nuevas formas de consumo ha afectado significativamente sus ingresos, pues solo un pequeño porcentaje de estos proviene de los canales digitales.

¿Qué actividades se realizan durante el Día de las Librerías en Colombia?

Durante el Día de las Librerías, más de 90 establecimientos de distintas ciudades participan en actividades especiales para todas las edades. Además, se lleva a cabo la entrega del Premio de los Libreros en diversas categorías, y se reconocen trayectorias destacadas en el sector, de acuerdo con información del Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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