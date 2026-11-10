Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El jueves 12 de noviembre de 2026, el Planetario de Bogotá se convertirá en el epicentro de una jornada gratuita dedicada a la atención plena, una práctica que busca desarrollar una conciencia más profunda del presente y promover el bienestar. Según la información difundida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los asistentes podrán participar en actividades especializadas pensadas para explorar diferentes herramientas de mindfulness y aprender a integrarlas en el ritmo de la vida cotidiana. Dicha jornada se enmarca en la Gira ser.PAZ 2026, iniciativa liderada por la Fundación KalāPaz en colaboración con Bogotá Cultura más Consciente, una estrategia impulsada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).

Sigue a PULZO en Discover

LP Pasura Dantamano, monje budista originario de Tailandia, será el encargado de orientar la experiencia. De acuerdo con la fuente oficial, Dantamano posee una amplia trayectoria: ha dirigido más de 1.000 talleres en más de 50 países, lo que aporta una perspectiva global a las actividades programadas. Esto convierte el evento en una oportunidad relevante tanto para novatos como para quienes ya practican la atención plena.

El evento consta de dos actividades principales y usted puede inscribirse a una sola o a ambas opciones. La primera experiencia es una caminata consciente, conocida en inglés como Mindful Walking, que se desarrollará en el Parque de la Independencia, contiguo al Planetario de Bogotá. El punto de encuentro será frente a las escaleras de la entrada principal del Planetario, donde los participantes iniciarán una exploración activa del entorno y de sí mismos a través de la atención. La segunda actividad corresponderá al taller "Mindfulness en la ciudad", a realizarse en el auditorio del Planetario, donde se profundizará en técnicas y ejercicios orientados a la vida urbana.

Es importante mencionar que los cupos son limitados a 170 personas, por lo que la inscripción previa es indispensable. Toda la información sobre cómo registrarse se encuentra en los canales oficiales del evento, y se sugiere inscribirse con antelación debido a la alta demanda esperada por el nivel del visitante y la gratuidad de la jornada.

La alianza entre la Fundación KalāPaz, la estrategia Bogotá Cultura más Consciente y la SCRD resalta la apuesta de la ciudad por el bienestar integral de sus habitantes a través del encuentro con prácticas de salud mental y desarrollo personal en escenarios culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a las actividades de mindfulness en el Planetario de Bogotá?

Para acceder a las actividades del Planetario de Bogotá el jueves 12 de noviembre de 2026, es necesario realizar una inscripción previa debido a los cupos limitados, que son 170 en total. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, toda la información para el registro está disponible en los canales oficiales del evento, y se recomienda solicitar el cupo con anticipación por la alta expectativa de participación.

¿Quién es LP Pasura Dantamano y cuál es su experiencia?

LP Pasura Dantamano es un monje budista tailandés que liderará la jornada de atención plena en el Planetario de Bogotá. De acuerdo con los organizadores, ha impartido más de 1.000 talleres en más de 50 países, lo que lo posiciona como una figura internacionalmente reconocida en el ámbito del mindfulness y la meditación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z