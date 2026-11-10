La manicura semipermanente es una alternativa para quienes buscan mantener sus uñas arregladas durante más tiempo. Sin embargo, cuando llega el momento de cambiar el color, retirarlo de manera incorrecta puede convertirse en un problema.

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Arrancar las capas de esmalte, rasparlas con fuerza o intentar desprenderlas con las uñas puede llevarse parte de la superficie natural y provocar debilitamiento, descamación o quiebres.

Por eso, antes de comenzar una nueva manicura, es importante contar con productos adecuados y seguir un procedimiento cuidadoso. En Amazon se encuentran diferentes alternativas para retirar el esmalte en gel en casa, desde kits con herramientas hasta removedores líquidos que buscan simplificar esta tarea.

Estas son tres opciones que pueden facilitar el proceso.

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Productos de los que hablaremos en esta nota

1. LOUINSTIC: kit removedor de esmalte en gel con herramientas adicionales

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Este kit de LOUINSTIC está pensado para quienes quieren retirar el esmalte en gel en casa y contar con varios implementos para realizar el procedimiento.

Incluye un removedor líquido, aceite para cutículas, látex líquido para proteger la piel durante la aplicación, limas y empujadores de cutículas. Su presentación reúne diferentes elementos que pueden resultar prácticos para quienes realizan sus propias manicuras.

De acuerdo con las instrucciones del fabricante, se debe preparar ligeramente la superficie del esmalte, aplicar el removedor y esperar entre dos y cinco minutos para que el producto actúe. Después, se retiran los restos que se hayan desprendido siguiendo las indicaciones del kit.

Es importante evitar el contacto del removedor con la piel y no forzar la salida del esmalte si permanece adherido a la uña.

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2. NIFEISHI: removedor de gel que no necesita envolturas

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Otra alternativa es este removedor de NIFEISHI, que se presenta como una opción para retirar el esmalte en gel sin utilizar algodón, papel aluminio ni envolturas.

Su fórmula es libre de acetona y el fabricante indica que puede actuar entre tres y cinco minutos. El paquete incluye un empujador de cutículas y un raspador para complementar el procedimiento.

La propuesta está dirigida a quienes buscan simplificar el retiro del esmalte semipermanente y reducir los implementos necesarios para hacerlo.

Sin embargo, es importante seguir las indicaciones del fabricante, evitar que el líquido entre en contacto con la piel y suspender su uso si produce ardor o irritación. Tampoco se debe raspar la superficie natural de la uña para acelerar la remoción.

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3. Glamonade: removedor con acetona y dispensador de bomba

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Para quienes prefieren un removedor con acetona, Glamonade ofrece una presentación de 6,34 onzas con dispensador de presión, diseñado para facilitar la aplicación del líquido.

Su fórmula contiene acetona y aceite de semilla de uva, y está comercializada para retirar esmaltes tradicionales, esmaltes en gel, purpurina y otros productos para uñas.

Una de sus características es el dispensador de una sola presión, que permite dosificar el líquido sin tener que inclinar constantemente el envase.

Para retirar el esmalte en gel con este producto, se debe seguir el procedimiento de remoción con acetona: preparar suavemente la capa superior, impregnar algodón con el removedor, colocarlo sobre cada uña y cubrir los dedos con papel aluminio durante el tiempo recomendado. Después, el esmalte reblandecido debe desprenderse sin necesidad de raspar o arrancar las capas adheridas.

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Recomendaciones para retirar el esmalte semipermanente

Además de contar con los implementos adecuados, es importante seguir algunas recomendaciones para cuidar las uñas naturales:

No desprender el esmalte a la fuerza: arrancar las capas puede llevarse parte de la superficie natural de la uña.

arrancar las capas puede llevarse parte de la superficie natural de la uña. Elegir un removedor compatible: no todos los esmaltes en gel se retiran de la misma manera. Algunos requieren acetona y otros tienen instrucciones específicas de remoción.

no todos los esmaltes en gel se retiran de la misma manera. Algunos requieren acetona y otros tienen instrucciones específicas de remoción. Respetar los tiempos de exposición: si el esmalte no se desprende fácilmente, no se debe forzar con herramientas metálicas.

si el esmalte no se desprende fácilmente, no se debe forzar con herramientas metálicas. Evitar el contacto con la piel: algunos removedores pueden causar irritación. Se recomienda trabajar en un lugar ventilado y mantenerlos alejados de fuentes de calor o llamas.

algunos removedores pueden causar irritación. Se recomienda trabajar en un lugar ventilado y mantenerlos alejados de fuentes de calor o llamas. Hidratar después del procedimiento: aplicar vaselina, crema hidratante o aceite para cutículas ayuda a reducir la resequedad.

La Academia Estadounidense de Dermatología advierte que arrancar o limar agresivamente el esmalte en gel puede causar daños importantes en las uñas. También recomienda utilizar métodos de remoción cuidadosos y mantener hidratadas las cutículas después del procedimiento.

En caso de que el esmalte no se desprenda con facilidad, lo mejor es acudir a un profesional en lugar de intentar retirarlo a la fuerza.

Fuente: American Academy of Dermatology.

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