Las prendas moldeadoras se han convertido en una alternativa para quienes buscan ajustar su silueta debajo de diferentes atuendos. Esta faja para abdomen y glúteos reúne características como compresión en la cintura, diseño para realzar la zona de la cadera y detalles que buscan facilitar su uso cotidiano.

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El producto tiene un precio de $ 124.236 y cuenta con un descuento del 24 %. Su estructura incluye una banda abdominal ancha en forma de V, ganchos ajustables y una cremallera frontal que permite ponerla y quitarla con mayor facilidad.

¿Qué características tiene esta faja moldeadora?

Uno de los elementos principales de la prenda es su banda elástica de aproximadamente 10,9 centímetros de ancho, diseñada para ejercer compresión en la zona media del cuerpo. De acuerdo con la descripción del producto, esta estructura busca brindar soporte abdominal y ayudar a disimular los bultos debajo de la ropa.

La faja también incorpora un diseño de cadera que busca realzar visualmente los glúteos y definir sus curvas. Su tejido elástico permite ajustarse al cuerpo, mientras que las aberturas de las piernas sin costuras visibles están pensadas para reducir las marcas debajo de los atuendos.

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Para facilitar su uso, cuenta con un sistema de ganchos frontales, una cremallera suave y tres filas de ganchos ajustables que permiten modificar el nivel de ajuste. Además, la cremallera en la entrepierna permite ir al baño sin tener que retirar toda la prenda.

En cuanto a los materiales, el exterior está compuesto por 66 % nailon y 34 % elastano, mientras que el interior contiene 81 % nailon y 19 % elastano. También incluye paneles parciales de malla en las piernas y la espalda, diseñados para favorecer la transpirabilidad.

¿A quién le serviría este producto?

Esta faja moldeadora de abdomen y glúteos puede interesar a personas que buscan una prenda de compresión para usar debajo de vestidos, pantalones o atuendos formales, especialmente si desean una silueta más definida visualmente.

También puede ser una opción para quienes priorizan detalles prácticos como el ajuste mediante ganchos, el cierre frontal y la cremallera en la entrepierna.

La descripción comercial menciona su uso en procesos posparto y recuperación quirúrgica. Sin embargo, la compresión después de un parto o una cirugía debe contar con la aprobación de un profesional de salud, ya que las necesidades de recuperación varían según cada caso. La prenda no debe considerarse un tratamiento médico ni una garantía de recuperación.

¿Qué dicen los compradores sobre la faja?

Entre las opiniones compartidas por compradores, una persona destaca la compresión y la comodidad durante el día:

“Ofrece una excelente compresión sin oprimirme. Podría haber pedido una talla menos para mayor compresión, pero sinceramente, esta es perfecta”.

Otra reseña resalta el ajuste en la zona abdominal y comenta que eligió una talla L pese a que normalmente usa entre L y XL.

Estos comentarios son experiencias individuales y pueden variar según la talla elegida, la contextura de cada persona y el nivel de compresión que busque.

Precio de la faja para glúteos y abdomen

Precio informado del producto

Precio: $ 124.236

Descuento: 24 %

Características destacadas: compresión abdominal, diseño para realzar glúteos, ganchos ajustables, cremallera frontal y cierre en la entrepierna.

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