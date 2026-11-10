La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria sobre la posible vinculación entre los tratamientos farmacológicos GLP-1 y el desarrollo de una extraña dolencia ocular incapacitante.

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El pronunciamiento sanitario, replicado por El Tiempo, cobija a terapias ampliamente prescritas para la diabetes tipo 2 y la reducción de peso, abarcando a Ozempic, Wegovy y Rybelsus, de Novo Nordisk, junto a Mounjaro y Zepbound, de Eli Lilly.

La determinación del organismo regulador norteamericano sobrevino tras un minucioso examen de ensayos clínicos controlados, indagaciones observacionales comunitarias, notificaciones voluntarias de reacciones adversas y diversos modelos toxicológicos desarrollados en laboratorios con animales.

El trastorno que motivó esta decisión regulatoria corresponde a la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés), anomalía desencadenada por una merma sustancial de irrigación sanguínea hacia el nervio óptico.

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Ese canal nervioso central transporta los impulsos visuales directos hacia el cerebro humano. Al interrumpirse el aporte de oxígeno, causa un deterioro visual abrupto, generalmente unilateral e indoloro, con secuelas irreversibles en varios pacientes.

Pese al llamado preventivo, la entidad sanitaria estadounidense precisó que la documentación científica recabada expone sospechas fundadas mas no conclusiones absolutas, descartando que todos los consumidores sufran inevitablemente la alteración descrita en el informe.

Las pesquisas formales del ente fiscalizador comenzaron a raíz de una publicación científica difundida en 2024, documento que sugirió correlaciones entre la molécula semaglutida —principio activo de Ozempic y Wegovy— y diagnósticos confirmados de NAION.

A pesar de detectar vacíos metodológicos en dicho trabajo inicial, los evaluadores federales resolvieron extender la vigilancia epidemiológica hacia todo el espectro de análogos hormonales disponibles en farmacias autorizadas del territorio estadounidense.

Una de las fases evaluativas más robustas procesó 126 ensayos clínicos que involucraron a 134.253 personas. Durante el seguimiento surgieron 15 casos sospechosos: diez en pacientes medicados con GLP-1 y cinco en voluntarios con placebo.

El monitoreo estadístico reveló una tasa de incidencia de 6,4 casos por cada 100.000 años-paciente entre quienes consumieron agonistas del GLP-1, frente a 3,8 casos por cada 100.000 años-paciente registrados en el grupo control.

Frente a esta disparidad de indicadores, la entidad oficial concluyó que resulta indispensable modificar las etiquetas informativas y prospectos de todos los fármacos de esta familia comercializados dentro del mercado farmacéutico de Estados Unidos.

El organismo regulador aconseja a los usuarios monitorear permanentemente su agudeza visual. Los signos habituales abarcan ceguera repentina no dolorosa en un globo ocular, zonas borrosas, puntos ciegos o menor nitidez en el foco central.

De igual manera, el cuadro clínico puede manifestarse a través de alteraciones inesperadas en la identificación de los colores, perturbaciones que demandan atención médica prioritaria para frenar el avance del daño sensorial en los ojos.

Ante la presencia súbita de cualquiera de estas manifestaciones visuales, la indicación directa consiste en acudir rápidamente a un especialista oftalmológico para someterse a valoraciones instrumentales que descarten o confirmen la patología vascular.

Asimismo, quienes hayan experimentado un episodio previo de esta condición deben dialogar con su médico tratante sobre la viabilidad de mantener o interrumpir definitivamente la administración de estas moléculas prescritas para el control metabólico.

Entre los elementos predisponentes que elevan la probabilidad de sufrir NAION sobresalen la diabetes, la hipertensión arterial, el hábito tabáquico, la apnea del sueño, la anemia severa y los diagnósticos crónicos de insuficiencia renal.

Las personas que ya padecieron la enfermedad en un ojo afrontan una vulnerabilidad significativamente mayor de presentar el cuadro en el órgano contralateral, situación que requiere extremar la vigilancia clínica durante los tratamientos hormonales prescritos.

La actualización persigue que la comunidad médica y los consumidores identifiquen con rapidez esta infrecuente complicación. La agencia aclara que no ordena suspender tratamientos masivamente, dejando tales ajustes al criterio individual de cada médico.

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