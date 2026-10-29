La escasez de medicamentos para prevenir y tratar el VIH en niños encendió las alertas de los especialistas en Colombia, luego de que el Invima publicará un preocupante informe.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Invima lanza alerta por medicamento (muy vendido) para el dolor de estómago en Colombia)

Además, La Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) pidió medidas urgentes para garantizar el acceso a estos tratamientos, ante las dificultades de abastecimiento de varias presentaciones pediátricas que se necesitan para atender a menores en situaciones de riesgo o que ya viven con el virus.

La preocupación se centra en medicamentos antirretrovirales como la zidovudina y la lamivudina, disponibles en presentaciones que facilitan su administración a los niños.

Lee También

Según informó Caracol Radio, los comités de Infectología Pediátrica y de VIH Pediátrico de la ACIN advirtieron sobre la falta de existencias de algunos de estos productos y el riesgo de que no haya unidades suficientes para responder a las necesidades de los pacientes.

¿Qué medicamentos para el VIH en niños están escasos en Colombia?

La alerta se basa en el seguimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que publicó el 23 de octubre un listado con información correspondiente a septiembre. De acuerdo con los datos citados por la asociación, no habría disponibilidad de zidovudina en jarabe en Colombia hasta diciembre, mientras que las existencias de lamivudina en esa misma presentación podrían agotarse durante octubre. También se reportaron dificultades para conseguir tabletas de lamivudina y la combinación de este medicamento con zidovudina.

Uno de los factores que explicaría el problema es la dependencia de un único fabricante, que suspendió la producción. Esta situación deja al país expuesto a interrupciones del suministro, especialmente cuando se trata de medicamentos pediátricos cuya demanda comercial es reducida, pero que siguen siendo necesarios para atender casos específicos.

La ACIN advirtió que las dificultades no son nuevas. Según el reporte de Caracol Radio, el Invima ya había alertado sobre problemas de disponibilidad de estos medicamentos en enero de 2024. Aunque en ese momento se encontraron soluciones temporales, la situación volvió a encender las alarmas.

La baja demanda de algunas presentaciones pediátricas puede dificultar que otros fabricantes asuman su producción cuando el proveedor habitual deja de hacerlo

Dicha asociación señaló, como ejemplo, que durante 2025 se vendieron menos de 700 frascos de zidovudina en jarabe en todo el país. Esta cifra ayuda a explicar por qué el mercado puede tener dificultades para garantizar un suministro estable de un producto que, pese a su volumen reducido de ventas, es necesario en determinados casos.

¿Por qué preocupa la falta de medicamentos para el VIH en niños?

La disponibilidad de estos fármacos es importante en varios escenarios médicos. Uno de ellos es la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo. Cuando un recién nacido ha estado expuesto al virus, puede necesitar medicamentos preventivos desde las primeras horas de vida, por lo que contar con el tratamiento indicado a tiempo resulta fundamental.

Otro escenario es la atención de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y podrían haber estado expuestos al VIH. En estos casos, la profilaxis posexposición debe comenzar lo antes posible y, por regla general, dentro de las primeras 72 horas. La falta de los medicamentos requeridos puede dificultar que los servicios de salud actúen dentro de ese periodo.

Los antirretrovirales también son necesarios para los menores que ya viven con el VIH y deben continuar su tratamiento para controlar la infección. Una interrupción en el suministro puede afectar la continuidad de la atención y obligar a los equipos médicos a buscar alternativas adecuadas para cada paciente.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.