El Invima lanzó una alerta sanitaria por la falsificación de Buscapina Compositum NF en tabletas recubiertas, luego de identificar irregularidades en cajas marcadas con el lote F0537A. La advertencia corresponde a una presentación específica del medicamento que circula con información adulterada en su empaque, por lo que las autoridades sanitarias piden a los consumidores revisar los datos antes de utilizarlo, informó El Tiempo.

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La alerta número 329-2026 fue emitida después de que Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario, verificara las características del producto y notificara la irregularidad al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Según la compañía, el lote original identificado con ese código tenía fecha de vencimiento en julio de 2021, por lo que ya no debería encontrarse disponible en el mercado.

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Una de las principales señales para reconocer la falsificación está en las fechas impresas en la caja. Mientras que el producto original del lote F0537A vencía en julio de 2021, las unidades falsificadas presentan fecha de fabricación de julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026. Esa diferencia es uno de los aspectos que deben revisar quienes tengan el medicamento en casa.

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También se identificaron cambios visuales entre el empaque original y el señalado como falso. Entre las diferencias reportadas están variaciones en los colores del diseño, el tipo de letra utilizado para el nombre del producto, la ubicación de los textos y el fondo de la caja. Estos detalles pueden ayudar a identificar unidades sospechosas.

La presentación original de Buscapina Compositum NF corresponde a una caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno y cuenta con el registro sanitario INVIMA 2020M-003171-R4, cuyo estado figura como vigente. Sin embargo, esa autorización no respalda la versión falsificada que aparece en la alerta, aunque el empaque pueda mostrar datos similares a los del producto legítimo.

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El Invima precisó que la advertencia se refiere al lote F0537A con las características descritas y no significa que todos los productos de la marca sean falsificados. Si una persona tiene una caja que coincide con las señales reportadas, lo prudente es no consumirla y consultar con un profesional de la salud o con las autoridades sanitarias para recibir orientación.

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