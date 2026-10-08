Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La desaparición de José Campo Ramírez, un comerciante, ganadero y prestamista de 63 años del municipio de Manaure Balcón del Cesar, mantiene en vilo a toda su comunidad. Desde el 25 de septiembre de 2026, familiares y autoridades han sumado sus voces en un desesperado llamado para exigir su liberación, intensificando la búsqueda y el clamor por un desenlace favorable tras dos semanas sin noticias.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información recogida por El Pilón, el secuestro de José Campo Ramírez ocurrió en horas de la noche, en el billar ‘El Pulpo’, un establecimiento comercial ubicado en pleno casco urbano de Manaure. Cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron de forma violenta en el lugar, llevándose al comerciante por la fuerza. Posteriormente, fue embarcado en una camioneta cuyo destino final se desconoce, aunque los testigos señalan que los captores huyeron hacia la zona de la serranía, en dirección a los límites con el departamento de La Guajira.

El principal motivo de preocupación tanto para la familia como para la Alcaldía de Manaure Balcón del Cesar es el precario estado de salud de José Campo Ramírez. Según información respaldada por la administración municipal y difundida por su círculo más cercano, el comerciante depende de un tratamiento médico estricto, que incluye la ingesta diaria de entre 8 y 9 medicamentos en horarios específicos, junto con el uso de un dispositivo especializado para tratar la apnea del sueño, fundamental para su bienestar durante el descanso nocturno.

Entre los medicamentos señalados se encuentran Eutirox, Lansoprazol (30 mg), Diovan (160/12,5 mg), Cardioaspirina (81 mg), Bisoprolol (2,5 mg), Prasugrel, Forxiga (10 mg), Eplerenona (25 mg) y Ezetimiba/Rosuvastatina (10/40 mg), los cuales deben ser suministrados desde la mañana hasta la noche, según el estricto régimen recomendado. La familia y la alcaldía municipal han reiterado su llamado, expresando: “Pedimos con respeto que se garantice el acceso a su tratamiento médico. Respetar su vida y permitir el acceso a su tratamiento médico es un acto de humanidad”.

Mientras la Policía y las autoridades siguen con las labores de investigación para localizar a los responsables y rescatar con vida a José Campo Ramírez, la angustia de sus seres queridos es cada vez mayor. Imploran a los grupos al margen de la ley que permitan la atención médica urgente que él necesita y que su vida sea valorada por encima de todo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de José Campo Ramírez tras su secuestro?

La preocupación central de la familia de José Campo Ramírez y de las autoridades locales radica en el delicado estado de salud del comerciante, quien requiere un tratamiento médico riguroso con varios medicamentos administrados en horarios específicos, además del uso de un aparato respiratorio especial para la apnea del sueño. Desde su secuestro, se desconoce si ha podido acceder a estos tratamientos, lo que incrementa la angustia por su integridad.

¿Qué medicamentos necesita José Campo Ramírez durante su cautiverio?

José Campo Ramírez debe seguir un régimen que incluye Eutirox, Lansoprazol, Diovan, Cardioaspirina, Bisoprolol, Prasugrel, Forxiga, Eplerenona y Ezetimiba/Rosuvastatina, con dosis distribuidas entre la mañana, tarde y noche. Estos medicamentos, según su familia y la Alcaldía de Manaure, son imprescindibles para mantener su estabilidad durante cada jornada de cautiverio.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.