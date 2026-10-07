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La Alcaldía de Cali ejecuta de manera simultánea la construcción de tres centros hospitalarios que buscan fortalecer la atención en salud en diversas zonas de la ciudad. La inversión asciende a $69.023 millones, recurso obtenido a través de un empréstito, según información compartida por la Administración Distrital. Los proyectos incluyen la construcción del Hospital de Terrón Colorado, el Hospital Antonio Nariño y la Clínica de Mama, infraestructuras que suman un total de 8.579 metros cuadrados y 43 consultorios, con el objetivo de ampliar los servicios de urgencias, medicina general, especialidades médicas y diagnóstico.

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De acuerdo con las cifras oficiales, las nuevas obras están diseñadas para beneficiar a más de 300.000 habitantes de las comunas 1, 5, 6 y 16, así como a población rural, mejorando la cobertura y la calidad en la prestación de servicios de salud en sectores que históricamente han tenido acceso limitado a infraestructura hospitalaria. En este marco, los avances varían según cada proyecto.

El Hospital de Terrón Colorado, adscrito a la Empresa Social del Estado (ESE) Ladera, reporta a corte del 3 de octubre un progreso físico del 25,29 % y una inversión superior a $29.000 millones. Este centro contará con 4.059 metros cuadrados de construcción, 12 consultorios, cuatro unidades odontológicas y un servicio de urgencias que funcionará las 24 horas, equipado con cinco camillas de observación. También dispondrá de 17 servicios hospitalarios para la comunidad de la comuna 1 y de la zona rural cercana.

Por su parte, el Hospital Antonio Nariño, adscrito a la ESE Suroriente y ubicado en la comuna 16, presenta un avance del 18 % en su fase estructural. La edificación, de 3.000 metros cuadrados, se levantará en dos bloques de tres niveles y contará con un sótano que albergará 28 parqueaderos. Dispondrá de 21 consultorios, 19 camas de hospitalización y un pabellón especialmente destinado para la atención y acompañamiento de personas con discapacidad y sus cuidadores.

En cuanto a la Clínica de Mama, perteneciente a la IPS La Rivera de la ESE Norte, es el proyecto con mayor nivel de avance, alcanzando el 48,48 % de ejecución. La obra, que se desarrolla sobre 1.520 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, ya concluyó el proceso de cimentación, incluyendo la instalación de 48 pilotes fundidos a una profundidad de 13 metros, además de contar con aproximadamente 196 toneladas de estructura metálica. Esta clínica se especializará en la atención integral de cáncer de mama, con 10 consultorios, mamografía digital, ecografía y salas para procedimientos de biopsia, con el objetivo de agilizar el diagnóstico y mejorar la atención especializada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de los nuevos hospitales que construye la Alcaldía de Cali?

Los nuevos hospitales que construye la Alcaldía de Cali, según la Administración Distrital, suman 8.579 metros cuadrados de infraestructura y 43 consultorios. Cada hospital cuenta con espacios diseñados para atención de urgencias, medicina general, especialidades y diagnóstico, además de servicios enfocados en necesidades específicas, como el pabellón para personas con discapacidad en el Hospital Antonio Nariño o los equipamientos especializados en la Clínica de Mama.

¿A quiénes beneficiarán los hospitales de Terrón Colorado, Antonio Nariño y la Clínica de Mama en Cali?

De acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Cali, estos centros hospitalarios beneficiarán directamente a más de 300.000 personas de las comunas 1, 5, 6 y 16, así como a habitantes de la zona rural. El propósito es ampliar la capacidad y la calidad de atención en salud en sectores con alta demanda y necesidades insatisfechas en la ciudad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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