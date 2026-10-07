Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un adulto mayor fue atropellado por una motocicleta en la mañana de este miércoles 7 de octubre, justo cuando intentaba atravesar la carrera Quinta con calle 18, en Ibagué. El impacto del vehículo provocó que la víctima quedara en el suelo, sin poder levantarse y presentando serias dificultades para moverse, según el reporte de la prensa local.

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De acuerdo con la información consignada en el medio El Nuevo Día, luego del accidente varias personas que transitaban por la zona acudieron rápidamente para brindarle ayuda al hombre mientras llegaban los servicios médicos. Los testigos, alarmados por la gravedad del golpe y la aparente incapacidad del adulto mayor para moverse, mostraron solidaridad y preocupación, a la espera de una respuesta urgente de las autoridades y equipos médicos.

La situación requirió la llegada de ambulancias, que acudieron para brindar la atención necesaria al afectado, quien permanecía en el mismo sitio tras lo sucedido. Hasta el momento, no se ha entregado un parte médico oficial que permita conocer la gravedad de las lesiones ni el estado de salud actual del adulto mayor. Por ello, el caso sigue siendo incierto y se mantiene la expectativa de los habitantes del sector por conocer la evolución de la víctima.

En cuanto al responsable del accidente, aún no hay información confirmada sobre la identidad del motociclista involucrado ni sobre los detalles específicos que motivaron o propiciaron el atropello. Tampoco se han divulgado las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro, y las autoridades pertinentes continúan con las labores de investigación para aclarar lo sucedido en este cruce del centro de Ibagué.

Mientras tanto, se espera que el reporte oficial del personal médico aporte claridad acerca de las heridas sufridas por el adulto mayor y su pronóstico de recuperación. Las autoridades adelantarán las averiguaciones correspondientes para establecer si hubo imprudencia, exceso de velocidad o alguna otra causa que explique la situación, siempre de acuerdo con los datos publicados por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza el estado de salud del adulto mayor atropellado en Ibagué?

Hasta el momento no se tiene información precisa sobre el estado de salud del adulto mayor atropellado. Según El Nuevo Día, se espera el reporte oficial de los profesionales de salud para conocer la gravedad de sus lesiones y el pronóstico de recuperación.

¿Qué han informado las autoridades sobre el accidente de moto en la carrera Quinta con calle 18 en Ibagué?

Las autoridades aún investigan cómo ocurrió el accidente en la carrera Quinta con calle 18 en Ibagué. No se han revelado detalles sobre la identidad del motociclista ni sobre las circunstancias que originaron el siniestro, como se reportó en El Nuevo Día.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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