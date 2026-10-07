Por: CENET

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que los precios de los bienes producidos en Colombia tuvieron en septiembre de 2026 un crecimiento mensual del 2,2% en comparación con agosto del mismo año, conforme al más reciente reporte del Índice de Precios del Productor (IPP). Este resultado representa una aceleración respecto a los meses previos y estuvo principalmente influenciado por el comportamiento de los sectores minero y agropecuario.

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De acuerdo con los datos del DANE, el sector de explotación de minas y canteras fue el de mayor variación en el periodo, con un aumento del 12,21%. Le siguieron los sectores de agricultura, ganadería y pesca, con una variación de 2,35%, mientras que la industria manufacturera apenas subió un 0,22%. El informe destaca que el impulso más fuerte provino del alza en los precios de los hidrocarburos, especialmente en los aceites de petróleo y aceites extraídos de minerales bituminosos. Estos productos reportaron una variación mensual de 15,48%, aportando 1,33 puntos porcentuales al crecimiento general del IPP.

Otros bienes destacados que registraron fuertes incrementos fueron las papas, con un aumento en sus precios de 16,8%, y la hulla sin aglomerar, que se encareció en un 7,44%. Tanto estos, como el petróleo y sus derivados, explicaron una buena parte del comportamiento mensual del índice. En contraposición, algunos productos agrícolas ayudaron a moderar las cifras. El precio del café cayó un 7,83% en septiembre, y también se observaron reducciones en las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas (−4,08%) y en otros frutos oleaginosos (−6,15%).

En el acumulado de 2026 hasta septiembre, el IPP creció 5%. La minería presentó el mayor aumento acumulado, de 18,25%, seguida de agricultura, ganadería y pesca con 12,03%, mientras que la industria apenas alcanzó 0,27%. En cuanto a productos específicos, las papas registran un incremento de 102,73% en lo que va del año. Frutas de pepita y hueso ascendieron un 25,45% y los cítricos 62,33%. Por el contrario, el café acumula una disminución de 31,09%.

Comparando septiembre de 2026 con el mismo mes del año anterior, el índice general subió 2,2%. La minería lideró el alza con 6,38%, seguida de agricultura, ganadería y pesca con 4,57%, y la industria con 0,52%. El DANE informó además que el índice de precios de la oferta interna ascendió 1,01% en septiembre, con agricultura contribuyendo 0,52 puntos porcentuales, minería 0,35 e industria 0,13. En cuanto a la procedencia, los bienes exportados subieron 6,02%, empujados por el petróleo crudo y la hulla, mientras que los productos elaborados para el consumo interno crecieron 1,14% y los importados 0,58%.

Respecto a los bienes finales, los productos hechos y consumidos en el país aumentaron 1,15% en septiembre. Por destino económico, los bienes de consumo final registraron el incremento más alto, de 1,33%, mientras que los materiales de construcción mostraron la menor variación, de solo 0,05%. El IPP es un indicador que permite observar cómo evolucionan los precios de los bienes en las primeras etapas de comercialización y sirve como señal anticipada para identificar posibles presiones de costos que pueden trasladarse a otros sectores económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Índice de Precios del Productor (IPP) y para qué sirve en la economía colombiana?

El Índice de Precios del Productor (IPP), según explica el DANE, mide la evolución de los precios de los bienes en las primeras etapas de comercialización dentro del país. Este indicador es seguido por analistas y autoridades económicas ya que permite anticipar cambios o presiones de costos que podrían trasladarse posteriormente a otros ámbitos del mercado, afectando incluso los precios finales que paga el consumidor.

¿Por qué subieron los precios de los bienes en Colombia en septiembre de 2026 según el DANE?

El aumento de los precios en Colombia durante septiembre de 2026, de acuerdo con el DANE, se debió principalmente al incremento en los sectores de minería y agricultura. El mayor impacto provino de los hidrocarburos, particularmente de aceites de petróleo y minerales bituminosos, así como de productos como la papa y la hulla sin aglomerar. Estos aumentos compensaron las caídas de precio del café y ciertas hortalizas, generando una aceleración en la variación mensual del IPP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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