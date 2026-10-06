Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de inscripciones para la cuarta convocatoria de formación virtual destinada a ciudadanos colombianos dentro y fuera del país, a partir del miércoles 7 de octubre. Esta iniciativa dispondrá de más de 40.000 cupos gratuitos, dirigidos a quienes deseen fortalecer competencias en los niveles técnico y tecnólogo, precisó la entidad en su comunicado oficial.

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De acuerdo con el pronunciamiento del SENA, la nueva convocatoria ofrece una amplia gama de opciones formativas en distintas áreas del conocimiento. Entre ellas, se destacan programas como análisis y desarrollo de software, gestión de negocios y finanzas, coordinación de procesos logísticos, gestión agroempresarial, marketing digital orientado al sector moda, venta de productos en línea y atención integral al cliente. Los aspirantes pueden acceder a todas estas alternativas de manera virtual, lo cual les permite desarrollar sus actividades académicas desde cualquier lugar del territorio colombiano o incluso desde el exterior, como lo aseguró el propio SENA.

Esta modalidad de formación responde, según la entidad, a la necesidad de ofrecer flexibilidad para que cada aprendiz pueda ajustar su proceso formativo a sus responsabilidades personales y laborales. De acuerdo con Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA, la convocatoria está abierta a colombianos mayores de 14 años, sin importar si residen en el país o fuera de este. En el caso de quienes aspiran a uno de los programas del nivel tecnólogo, es necesario contar con los resultados de las pruebas Icfes, requisito indispensable para la inscripción.

El proceso de inscripción se debe completar accediendo al sitio web oficial del SENA, seleccionando la opción de formación virtual y utilizando los filtros para escoger el nivel y área de interés. Luego, el usuario deberá revisar los requisitos específicos, las características del programa y la disponibilidad de cupos. Es importante que quienes no estén registrados previamente creen una cuenta con su documento de identidad; los ya registrados pueden ingresar directamente con sus datos. El periodo de inscripciones finaliza el 9 de octubre y, una vez cerrado, los aspirantes participarán en una prueba web que se realizará entre el 14 y el 19 de octubre, periodo en el que también se recibirán y atenderán reclamos. Según el SENA, los resultados se publicarán el 26 de octubre de 2026.

Quienes resulten seleccionados deben formalizar su matrícula entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, y el inicio de la formación está programado para el 10 de diciembre de 2026, según lo indicado por el SENA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la convocatoria virtual del SENA?

Para participar en la convocatoria virtual del SENA, es necesario ser colombiano mayor de 14 años y registrarse en el portal oficial. Quienes opten por programas de nivel tecnólogo deben presentar los resultados de las pruebas Icfes. Además, es fundamental revisar los requisitos y características del programa antes de continuar con la inscripción, tal como señala el SENA.

¿Cuándo se publican los resultados de la prueba de la convocatoria SENA 2026?

De acuerdo con la información compartida por el SENA, los resultados de la prueba web aplicada a los aspirantes estarán disponibles para consulta a partir del 26 de octubre de 2026. Es importante seguir de cerca las fechas señaladas y cumplir oportunamente con cada etapa del proceso, según la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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