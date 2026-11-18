Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de Colombia anunciaron una convocatoria conjunta para otorgar 30 becas dirigidas a quienes deseen cursar una maestría o un doctorado presencial en universidades chinas. Según la información publicada por El Espectador, estas becas cubren el 100 % de la matrícula y están enfocadas en áreas como ingeniería, tecnología, ciencias, medicina, entre otras. Además, ofrecen alojamiento en residencias estudiantiles, seguro médico integral y un estipendio mensual para los beneficiarios.

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Para la modalidad de maestría, los programas están disponibles en campos como agronomía, veterinaria y afines, bellas artes, ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, economía, administración, contaduría, ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales. La convocatoria establece como fecha de cierre el 22 de enero de 2027. Los estudios tendrán una duración de dos a tres años y se desarrollarán de manera presencial, impartidos en inglés o mandarín, de acuerdo con la universidad seleccionada. Es requisito ser mayor de veinte y menor de treinta y cinco años, haber terminado estudios de pregrado, contar con un promedio acumulado mínimo de 3.8 sobre 5.0 y certificar dominio del idioma en el que se ofrecerá el programa.

Las becas cubren el valor total de la matrícula, alojamiento, seguro médico, y proporcionan un apoyo mensual de 3.000 yuanes chinos, según El Espectador. Sin embargo, no incluyen tiquetes internacionales, ni gastos de legalización de documentos, ni costos administrativos de la universidad de destino. Los documentos solicitados van desde formularios oficiales, certificados de notas y títulos apostillados, hasta certificados de idioma, antecedentes penales, cartas de recomendación, propuesta de investigación y certificado de salud.

Para los doctorados, la oferta es similar en términos de áreas disponibles y cobertura, sumando que el estipendio mensual es de 3.500 yuanes chinos y la duración de los estudios oscila entre tres y cuatro años. Para aspirar a esta modalidad, se exige haber finalizado una maestría, ser mayor de veinte y menor de cuarenta años, y tener un promedio académico mínimo de 4.0 sobre 5.0, junto a una certificación de idioma vigente y no estar en mora en obligaciones con ICETEX al cierre de la convocatoria.

El proceso de postulación demanda atención rigurosa a la documentación requerida, ya que es obligatoria la apostilla de varios certificados y la presentación de cartas de recomendación académica y planes de investigación. Si usted desea acceder a información adicional sobre estas becas, puede consultar la página del ICETEX.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cubre exactamente la beca de maestría y doctorado en China ofrecida por el Ministerio de Educación?

La beca anunciada por el Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de Colombia contempla la cobertura total de la matrícula académica, alojamiento en residencias estudiantiles universitarias y seguro médico integral. Además, otorga un estipendio mensual: 3.000 yuanes para maestría y 3.500 para doctorado. No cubre los tiquetes internacionales, gastos asociados a la apostilla de documentos o gastos administrativos de las universidades de destino.

¿Cuáles son los requisitos principales para postularse a las becas de maestría y doctorado en China?

Para maestría, los candidatos deben tener entre veinte y treinta y cinco años, haber terminado estudios de pregrado, contar con un promedio mínimo de 3.8 sobre 5.0 y presentar certificación vigente del idioma en que se dictará el programa. En el caso de doctorado, se exige haber completado la maestría, tener entre veinte y cuarenta años, un promedio acumulado mínimo de 4.0 sobre 5.0 y cumplir los mismos requisitos de idioma y situación crediticia con ICETEX.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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