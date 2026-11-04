Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ha dado inicio al proceso de renovación de crédito para 95.000 estudiantes que, actualmente, financian sus estudios con la modalidad de crédito reembolsable ofrecida por la entidad. Según información oficial proporcionada por el Icetex, este trámite permanecerá abierto hasta el 26 de febrero y permitirá a los jóvenes asegurar el cubrimiento de sus matrículas o apoyos de sostenimiento correspondientes al primer semestre de 2027.

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Para respaldar este apoyo, el Icetex destinará COP 1,07 billones de sus propios recursos. Dichos fondos están orientados a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, dentro y fuera del país, así como a aquellos que acceden a créditos de sostenimiento, lo que evidencia la diversidad de opciones que cubre la financiación. De acuerdo con Richard Caicedo, presidente de la entidad, esta inyección económica constituye un importante esfuerzo que busca garantizar la continuidad educativa a miles de jóvenes en Colombia, y solo es posible gracias al cumplimiento de pago de quienes ya han asumido previamente su compromiso crediticio.

El procedimiento de renovación consiste, en primer lugar, en que los beneficiarios actualicen sus datos a través del portal web del Icetex. Posteriormente, cada estudiante debe presentar el correspondiente formulario en la Institución de Educación Superior (IES) donde cursa sus estudios. Una vez cumplidos estos requisitos, la universidad se encarga de adelantar la renovación ante el Icetex, lo cual permite el desembolso a la institución por concepto de matrícula, o a la cuenta personal del estudiante en caso de tratarse de crédito de sostenimiento.

Un aspecto clave que la entidad enfatizó es la necesidad de que todos los estudiantes, y sus deudores solidarios si aplica, hayan realizado la autenticación biométrica previa al proceso. A quienes aún no lo hayan hecho, se les solicita que acudan presencialmente a los Centros de Atención Presencial o se comuniquen a la línea 333 602 5656. Además, el Icetex subrayó que todos los trámites son gratuitos y se deben gestionar directamente, sin intermediarios, instando a los beneficiarios a no caer en fraudes de tramitadores y a reportar cualquier irregularidad al correo electrónico oficial de denuncias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los estudiantes del Icetex renovar su crédito educativo paso a paso?

Para renovar el crédito educativo, los beneficiarios deben ingresar al sitio web del Icetex y actualizar sus datos. Luego, deben presentar el formulario de renovación en la Institución de Educación Superior donde estudian. Es fundamental haber realizado previamente el proceso de autenticación biométrica, el cual puede completarse presencialmente o por teléfono. Finalmente, la universidad será responsable de tramitar la renovación ante el Icetex, asegurando el desembolso correspondiente.

¿Qué es un crédito reembolsable del Icetex y en qué consiste la autenticación biométrica?

Un crédito reembolsable del Icetex es un préstamo educativo que los estudiantes deben devolver según los términos establecidos. Está diseñado para financiar matrículas de pregrado, posgrado o sostenimiento, dentro y fuera del país. Por su parte, la autenticación biométrica es el proceso mediante el cual el estudiante o deudor solidario valida su identidad con información única, como huella dactilar, para asegurar la transparencia y seguridad en los trámites.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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