Por: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que concluyó exitosamente el cronograma de la Convocatoria 975, la cual fue lanzada durante la administración de Gustavo Petro. Esta iniciativa está orientada a brindar ayudas económicas a profesionales universitarios interesados en cursar estudios de maestría y doctorado, ya sea en entidades académicas nacionales o en universidades ubicadas en el exterior. De acuerdo con la información oficial, la inversión destinada para esta convocatoria alcanza los más de 279.000 millones de pesos colombianos (COP), suma que permitirá apoyar la formación de alto nivel a 1.524 personas. Esta cifra duplica ampliamente la meta inicial, que contemplaba proveer al menos 670 apoyos económicos, según detalló la cartera citada.

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La pasada ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, expuso en una rueda de prensa que la convocatoria despertó una amplia acogida entre los profesionales del país, pues más de 25.000 personas se postularon que, incluso, obligó a ampliar los plazos de inscripción. Los apoyos beneficiarán a ciudadanos ubicados en 29 departamentos, especificó el Ministerio, y presentan una fuerte presencia femenina: el 77 % de quienes recibieron el aval son mujeres. Además, el 66 % de los beneficiarios pertenece a los estratos 1 y 2, lo que evidencia un enfoque en población de menores recursos. El 71 % de los programas académicos seleccionados se adelantarán en instituciones de educación superior públicas.

En cuanto a la distribución por niveles académicos, 905 personas adelantarán estudios de maestría, 523 realizarán doctorados en universidades colombianas, mientras que 96 iniciarían doctorados en universidades extranjeras. El proceso de selección avanzó de forma paulatina y transparente: el Ministerio indicó que, el 31 de julio, publicó un Banco Definitivo con los nombres de los seleccionados; no obstante, este listado no tenía firmeza porque aún estaban pendientes recursos de reposición legal.

No fue sino hasta el jueves 29 de octubre cuando se publicó oficialmente el Banco Definitivo en firme. En palabras de la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, esto permitió certificar que la financiación está garantizada y que cada fase y procedimiento legal han sido cumplidos, siempre defendiendo el debido proceso y los derechos de todas las personas participantes. Por último, la entidad exhortó a las personas seleccionadas a consultar el correo electrónico registrado, ya que el ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) será el encargado de guiarlos en el proceso de legalización de estos recursos.

¿Cuántas personas resultaron beneficiadas en la Convocatoria 975 del Ministerio de Ciencia?

Un total de 1.524 personas resultaron favorecidas con apoyos económicos para cursar estudios de maestría y doctorado, cifra que supera ampliamente la meta mínima inicial establecida por la convocatoria, según detalló el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Qué pasos deben seguir quienes fueron elegidos en el Banco Definitivo del Ministerio de Ciencia?

Las personas seleccionadas en el Banco Definitivo deben estar pendientes del correo electrónico registrado durante la postulación, pues el ICETEX se comunicará directamente con ellas para guiarlas durante el proceso de legalización de los apoyos económicos otorgados por la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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