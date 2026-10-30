El debate en torno a la Ley de Rescate Económico radicada por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sigue sumando fuertes reparos desde la academia y el análisis económico. En los micrófonos de Blu Radio, el reconocido panelista y analista Aurelio Suárez presentó un exhaustivo desglose de las cifras que componen la iniciativa fiscal, concluyendo que el proyecto gubernamental dista de ser una verdadera política de austeridad pública y se inclina, más bien, por un severo paquete tributario contra los contribuyentes.

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Durante su intervención, Suárez cuestionó el relato oficial del Ejecutivo que promete un “adelgazamiento” del Estado y contención en el gasto burocrático. Según el analista, al sumar la proyección de recortes operativos frente a la carga impositiva que asumirá el país hacia el año 2028, la balanza muestra una desproporción sustancial:

“Me amanecí haciendo cuentas, esto no es de discursos, esto es con números. Yo hice las cuentas de cómo funcionaría la estrategia de ajuste fiscal para 2028, cuando ya han entrado todos los impuestos. El ajuste del Gobierno en lo que tiene que ver con menor gasto público, congelación de salarios y menos OPS suma 14 billones de pesos. Los impuestos valen 42 billones de pesos y de esos 42 le destaco los que pesan más, el IVA, renta a personas naturales, impuestos a licores y aportes a salud, parafiscales, aportes a trabajadores independientes y de cajas de compensación. Es decir que entre los 42 billones de impuestos, los 14 billones y los 14 del supuesto adelgazamiento nos dan 70 billones. Yo le quiero decir una cosa esta reforma tributaria, que es la esencia de la ley de ajuste, por cada peso de ajuste hay 3 de impuesto, entonces la ley es más tributaria que de ajuste”, advirtió Suárez.

En su lectura crítica, el panelista fue más allá y sostuvo que la propuesta del actual Gobierno no es más que una compilación incrementada de las medidas fiscales implementadas por administraciones anteriores, recordando el impacto que generaron en los hogares los denominados “impuestos saludables” decretados en el quinquenio pasado.

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“Esta ley de ajuste recoge todo lo malo y lo potencia de Pastrana, Uribe, Duque, Santos y Petro, Petro tiene la mano metida con lo del carbono, el impuesto a la arepa lo puso Petro, es la colección de todo lo malo y potenciado”, enfatizó el analista.

El señalamiento del “impuesto a la arepa” alude directamente a la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro), la cual creó los gravámenes a productos comestibles ultraprocesados e industrializados con altos niveles de sodio, azúcares o grasas saturadas. Dicha normativa afectó diversas líneas de alimentos empacados y de consumo masivo —entre ellas, mezclas para preparación de panadería y pasabocas derivados del maíz comercializados en tiendas de barrio—, lo que generó en su momento un fuerte incremento en los costos de la canasta familiar y un malestar entre los comerciantes minoristas. Para Suárez, el proyecto del nuevo gobierno no corrige esos sobrecostos históricos, sino que los consolida y los extiende con nuevos gravámenes y reducciones en las exenciones del impuesto de renta.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.