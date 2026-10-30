La Ley de Rescate Fiscal propone que más trabajadores comiencen a pagar impuesto de renta. Con el cambio, el cobro empezaría para personas con ingresos que, dependiendo de sus deducciones y beneficios, estén alrededor de los $5 millones mensuales, cuando actualmente el umbral efectivo está cerca de los $9 millones.
La tarifa inicial sería de 9 % sobre la parte de la renta que supere el nuevo límite.
Además, los trabajadores de ingresos medios y altos pagarían más por renta debido a una reducción de los beneficios y deducciones permitidos.
El límite de la renta laboral exenta bajaría de unos $41,4 millones a cerca de $33 millones al año y desaparecería la deducción adicional por dependientes. Para las rentas más altas, la tarifa marginal llegaría al 39 %.
También subirían los aportes a salud. Los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos pasarían a pagar una tarifa superior al 4 % actual, con incrementos progresivos hasta el 8 %. Los independientes también tendrían mayores cotizaciones.
En contraste, las empresas tendrían una reducción en la tarifa general de renta: pasaría de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028.
El proyecto también contempla devolver parte o todo el IVA a hogares vulnerables mediante EfectIVA y aumentar impuestos al consumo de licores, cigarrillos, vapeadores y apuestas en línea.
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