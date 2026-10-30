La Ley de Rescate Fiscal propone que más trabajadores comiencen a pagar impuesto de renta. Con el cambio, el cobro empezaría para personas con ingresos que, dependiendo de sus deducciones y beneficios, estén alrededor de los $5 millones mensuales, cuando actualmente el umbral efectivo está cerca de los $9 millones.

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La tarifa inicial sería de 9 % sobre la parte de la renta que supere el nuevo límite.

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