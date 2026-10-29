Por: VALORA ANALITIK

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El proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República propone una reconfiguración estructural del impuesto sobre la renta.

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(Vea también: Colombianos que declaran renta podrían estar perdiendo plata; hay error común que sale caro)

La fórmula busca aliviar de manera progresiva la carga tributaria sobre las empresas para fomentar la inversión privada, mientras amplía la base gravable y endurece las tarifas efectivas de tributación para personas naturales de ingresos medios y altos.

A partir del año gravable 2027 y con pleno despliegue en 2028, el Ministerio de Hacienda proyecta que las modificaciones en renta para personas naturales aportarán cerca de $12,8 billones anuales. Estos recursos compensarán el costo fiscal de reducir la tarifa general a las compañías, la cual descenderá del 35 % actual al 31 % a partir de 2028.

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Personas naturales: nuevo tramo desde $5,5 millones y recorte a deducciones

La modificación más profunda para los contribuyentes individuales consiste en la incorporación de un nuevo tramo en la tabla de retención y liquidación del artículo 241 del Estatuto Tributario.

La iniciativa crea una tarifa marginal del 9 % para un grupo de ciudadanos de clase media, lo que ampliará la masa de personas obligadas a tributar y generará un recaudo adicional estimado en $7,25 billones al año.

De acuerdo con José Ignacio López, presidente de ANIF, este cambio implicaría que el gravamen se empezaría a pagar por ingresos de un rango entre $5 millones y $5,5 millones al mes, frente a unos $9 millones que se aplican hoy en día.

Paralelamente, el proyecto suprime y reduce varios beneficios y rentas exentas vigentes:

• Tope de renta exenta del 25 %: El límite máximo anual de exención laboral desciende de 790 UVT a 630 UVT, medida con la que la DIAN proyecta recaudar $2,73 billones adicionales.

• Deducción por dependientes económicos: Se elimina el beneficio de 72 UVT por dependiente introducido en la Ley 2277, liberando cerca de $1,61 billones para el fisco.

• Altos ingresos y rentas exentas: La tarifa marginal máxima se unifica en el 39 % para las rentas líquidas más altas (aportando $384.000 millones) y se derogan las exenciones de gastos de representación para magistrados, jueces y rectores universitarios (sumando $261.000 millones).

• Rendimientos y juegos de azar: Se suprime el componente inflacionario que no constituía renta en rendimientos financieros ($420.000 millones) y la tarifa de ganancia ocasional para premios en rifas y apuestas asciende al 30 % ($198.000 millones).

Empresas: reducción gradual de la tarifa corporativa al 31 %

Para el sector empresarial, el proyecto contempla una senda descendente en el impuesto sobre la renta con el propósito de devolver competitividad a Colombia frente al promedio de los países de la OCDE y la región.

La tarifa general de renta para personas jurídicas bajará del 35 % al 33 % en 2027, y se ubicará de forma definitiva en el 31 % a partir de 2028. Esta medida representará un alivio directo para el tejido productivo y un costo fiscal para el Estado calculado en $4,1 billones en 2027 y cerca de $12,0 billones anuales desde 2028.

De forma complementaria a favor de las empresas, se deroga el impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso. Según la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, el alivio corporativo dinamizará la contratación formal y la reinversión de utilidades, mientras que la mayor base de personas naturales y los ajustes en el IVA asumirán la compensación de los ingresos públicos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.