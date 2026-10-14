Presentar la declaración de renta no consiste únicamente en confirmar los valores que aparecen en el formulario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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(Vea también: Consecuencias de no presentar la declaración de renta obligatoria en Colombia: sanciones, fiscalización y posibles cargos adicionales)

Para los contribuyentes que cumplen esta obligación en 2026, correspondiente al año gravable 2025, una revisión incompleta podría traducirse en un pago superior al que les corresponde legalmente.

El punto está en la información que cada persona debe verificar antes de enviar el documento. Aunque la Dian ofrece una declaración sugerida con datos suministrados por terceros, esa herramienta no necesariamente refleja todas las deducciones, rentas exentas y otros conceptos que podrían aplicarse en cada caso.

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Por eso, el formulario no debería presentarse sin contrastarlo con los certificados bancarios, comprobantes de pago y demás documentos del año anterior. La información precargada sirve como punto de partida, pero el error común del contribuyente es no comprobar que los datos sean correctos y completar los campos que correspondan a su situación específica.

La recomendación cobra importancia porque una omisión puede alterar el cálculo del impuesto. Si una persona tiene derecho a una deducción y no la incluye, podría dejar de aprovechar un beneficio previsto en las normas tributarias. Esto no significa que cualquier gasto pueda descontarse: cada concepto está sujeto a condiciones y límites específicos.

Los gastos que podrían cambiar el cálculo del impuesto

Antes de presentar el formulario, vale la pena comprobar si existen conceptos tributarios que no aparecen registrados. Entre ellos están los intereses pagados por créditos de vivienda, ciertas deducciones por dependientes económicos, algunos pagos relacionados con salud y el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4 x 1.000.

También pueden existir beneficios vinculados con créditos educativos del Icetex. Su aplicación depende de los requisitos establecidos para cada concepto, por lo que no basta con haber efectuado el pago: es necesario comprobar que pueda reconocerse fiscalmente y conservar los soportes correspondientes.

Un ejemplo es el de una persona que pagó intereses de un crédito hipotecario durante 2025. Si cumple las condiciones para solicitar el beneficio, pero no lo registra en su declaración, podría terminar liquidando el impuesto sin tener en cuenta ese concepto.

La revisión debe hacerse caso por caso. Los certificados de las entidades financieras, los comprobantes y los documentos que acrediten la relación de dependencia económica pueden servir para sustentar los valores incluidos en el formulario.

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