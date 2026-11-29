Colombia y Japón avanzan en las negociaciones para concretar un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), cuya firma está prevista para junio de 2027. Así lo confirmó la Cancillería, luego de una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el embajador japonés, Shimizu Toru. El objetivo es ampliar el acceso de los productos colombianos al mercado asiático, impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera.

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Uno de los avances más importantes fue la entrega formal de las ofertas y requerimientos de Japón, un paso que Colombia esperaba destrabar después de cerca de 15 años de negociaciones. Según la Cancillería, las conversaciones podrían concluir antes de mediados de marzo de 2027, lo que permitiría firmar el acuerdo tres meses después, durante la Green X Expo 2027.

El Gobierno de Abelardo De la Espriella también busca que el acuerdo facilite la llegada de tecnología, genere empleo y fortalezca sectores como el agropecuario y el industrial.

Además, la administración adelanta acercamientos con empresas japonesas como Mazda, Toyota y Toshiba para explorar oportunidades de inversión. Entre los proyectos están el posible regreso del ensamblaje de vehículos Mazda al país, iniciativas de movilidad eléctrica con Toyota y negocios relacionados con manufactura, energía, infraestructura digital e innovación tecnológica.

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