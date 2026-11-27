Parque Arauco puso en marcha su jornada de Black Friday del 27 al 30 de noviembre con descuentos de hasta el 60 % en marcas participantes de sus centros comerciales y hasta el 75 % en Outlet Arauco Sopó, además de beneficios adicionales de hasta el 15 % en establecimientos seleccionados, acompañados de horarios extendidos y ambientación navideña en sus seis operaciones del país. La estrategia busca captar el impulso de las compras anticipadas de diciembre en Parque La Colina en Bogotá, Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en el área metropolitana de Bucaramanga, Parque Fabricato en Bello, Parque Alegra en Barranquilla y Outlet Arauco Sopó en la Sabana de Bogotá.

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El despliegue comercial coincide con la relevancia que ha ganado noviembre para el gasto de los hogares colombianos en la recta final del año. De acuerdo con estimaciones de Fenalco para 2026, el Black Friday concentra entre el 15 % y el 25 % de las compras navideñas en el país, mientras que el sondeo del gremio de 2025 mostró que más de la mitad de los consultados preveía destinar más de $500.000 y tres de cada cuatro veían el porcentaje de descuento como clave para decidir sus compras.

Desde la compañía destacaron que la propuesta combina ahorro, variedad de categorías y aprovechamiento del tiempo en una misma visita presencial. “Black Friday representa una gran oportunidad para dinamizar el comercio en las diferentes regiones del país e impulsar las ventas de nuestros locatarios. Entendemos que los consumidores buscan hacer rendir su presupuesto, acceder a sus marcas favoritas y aprovechar mejor su tiempo. Desde Parque Arauco, nuestra apuesta es conectar esas necesidades con la fortaleza de nuestro portafolio comercial, ofreciendo espacios donde las personas puedan resolver sus compras, disfrutar y compartir en una misma visita”, afirmó Carolina Londoño, gerente de marketing y experiencia de Parque Arauco en Colombia.

En el portafolio de las sedes participan firmas de moda, calzado, belleza, tecnología, hogar y entretenimiento como Zara, Stradivarius, Bershka, Michael Kors, Victoria’s Secret, Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Mango, H&M, Nike, Lacoste, Monastery, Levi’s, Arturo Calle, Studio F, Desigual, Tous, iShop, Samsung, Alkomprar, Miniso, Natura, O Boticário, Pepe Ganga y Ambiente Gourmet, sujetas a disponibilidad y condiciones de cada local. A su vez, quienes planeen salir de Bogotá hacia la Sabana encontrarán en Outlet Arauco Sopó —vinculado a la alianza AESABANA— alternativas en marcas como Purificación García, Prüne, American Eagle, Fuera de Serie, Clemont, Pilatos, Casaideas, Sportline, Sport Factory, Prochampions, Outdoor Adventure y Sunglass Hut, además de decoración navideña con rebajas de hasta el 70 % en Ambiente Living, gastronomía y espacios al aire libre para recorrer en familia o con amigos.

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