La reforma laboral, establecida en la Ley 2466 de 2025, modificó las condiciones de los contratos de aprendizaje y permitió que algunos practicantes tengan derecho a recibir prima de servicios en 2026.

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Según el Ministerio del Trabajo, este beneficio aplica a los estudiantes vinculados mediante contrato de aprendizaje que se encuentren en la etapa práctica de su formación o bajo la modalidad de formación dual.

La modificación también reconoce otros derechos laborales, como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, dotación y auxilio de transporte, cuando corresponda.

Sin embargo, el beneficio no cobija a estudiantes vinculados mediante convenios de prácticas universitarias ni a personas con contratos laborales ordinarios.

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El Ministerio del Trabajo aclaró, mediante la Circular Externa 0083 de 2025, que las empresas deben reconocer estas prestaciones durante las etapas de formación contempladas en la norma.

En cuanto al pago, la prima se entrega en dos cuotas: la primera hasta el 30 de junio y la segunda, a más tardar, el 20 de diciembre.

El valor depende del tiempo trabajado durante el semestre, por lo que se liquida proporcionalmente. La fórmula es multiplicar el salario base por los días trabajados y dividir el resultado entre 360.

De esta manera, los aprendices que cumplan las condiciones legales podrán recibir este pago en 2026.

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