Se trata de Jaime Salamandra, quien tiene una trayectoria de varios años en el movimiento sindical de la Universidad Nacional, donde actualmente se desempeña como presidente nacional de Sintraunal. Su nombre volvió a llamar la atención por los ingresos que recibe como trabajador de la institución y por la diferencia que existe frente a la remuneración de algunos docentes.

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Su caso reúne dos facetas que suelen analizarse por separado dentro de las universidades públicas: las condiciones laborales de sus empleados administrativos y la actividad de quienes representan a los trabajadores ante las directivas. Salamandra pertenece al área de Jardinería, pero también ocupa uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización sindical.

La situación fue expuesta por Las Dos Orillas en una publicación que revisó los salarios de varios dirigentes de Sintraunal y sus condiciones de vinculación con la universidad. El medio consultó información de la División Salarial y Prestacional de la institución y contrastó esos datos con cifras sobre los ingresos de profesores universitarios.

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El contraste puso sobre la mesa una diferencia que puede resultar llamativa: un trabajador oficial que no pertenece al cuerpo docente puede recibir una remuneración superior a la de profesores vinculados bajo ciertas modalidades. La comparación, sin embargo, depende del tipo de contratación y de los conceptos que se incluyan en cada pago.

Investigación revela diferencias salariales en la Universidad Nacional. Una investigación publicada por el portal Las2Orillas reveló que Jaime Salamandra, trabajador del área de jardinería de la Universidad Nacional en Bogotá y presidente del sindicato Sintraunal, recibe un salario mensual de $8.905.141. Según el reportaje, su remuneración podría alcanzar los $11.131.426 al incluir prestaciones laborales. La publicación señala que un profesor ocasional de una universidad pública recibe en promedio $6.690.975 mensuales, mientras que un docente de planta percibe alrededor de $13 millones. La investigación también expone que Salamandra, presidente de Sintraunal desde 2022, cuenta con permisos sindicales remunerados durante tres días de la semana. El informe recoge, además, antecedentes de controversias relacionadas con directivos del sindicato y cuestionamientos surgidos dentro de la comunidad universitaria. Las diferencias salariales y los permisos sindicales no constituyen por sí mismos irregularidades, pero abren interrogantes sobre las condiciones laborales y los criterios de remuneración en las universidades públicas. #UniversidadNacional #Sintraunal #JaimeSalamandra #EducaciónSuperior #Salarios #Colombia — Teleclic Colombia (@teleclic) November 20, 2026

Cuánto gana el presidente de Sintraunal y cómo se compara con los profesores

Según los datos citados por Las Dos Orillas, Salamandra tiene un salario básico mensual de $8.905.141 como trabajador oficial de la Universidad Nacional. Al incluir las prestaciones, el valor reportado asciende a $11.131.426.

La diferencia se hace visible al revisar los ingresos de los docentes. El medio retomó cifras del Observatorio de la Universidad Colombiana y datos presentados por la profesora Carmen Eugenia Fonseca, según los cuales un profesor ocasional recibe en promedio $6.690.975 al mes. Bajo esa comparación, la remuneración de Salamandra con prestaciones es considerablemente mayor.

El panorama es distinto frente a los profesores de planta. Las cifras mencionadas en la publicación ubican en $13.031.657 el salario promedio de estos docentes, quienes pueden avanzar en el escalafón académico y deben acreditar formación, experiencia y otros requisitos para acceder a esos cargos.

Las Dos Orillas también revisó los ingresos de otros dos integrantes de la dirección sindical. Juan Carlos Arango, expresidente nacional de Sintraunal, recibe $4.307.014 mensuales como empleado administrativo. Por su parte, Diego Felipe Flórez, presidente de la organización en Bogotá, tiene un salario de $3.131.862.

La publicación agregó que los tres dirigentes cuentan con permisos sindicales para ausentarse de sus labores los martes, miércoles y jueves, con el propósito de atender reuniones y actividades de la organización, sin que esto implique una reducción de sus remuneraciones.

La trayectoria de Jaime Salamandra en la Universidad Nacional

La actividad sindical de Salamandra se remonta, por lo menos, a 2013. Las Dos Orillas recordó que ese año participó como representante del Comité Pro Mejora Salarial en una jornada de protesta que incluyó bloqueos en 123 edificios de universidades públicas. Los trabajadores reclamaban entonces un aumento salarial del 30 %.

A raíz de esos hechos, la Procuraduría abrió en septiembre de 2013 una investigación disciplinaria contra Salamandra y Juan Carlos Arango. Según la publicación, no fue posible establecer cómo terminó ese procedimiento.

En 2020, Salamandra fue elegido representante del Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Nacional. Posteriormente, en 2022, asumió la presidencia nacional de Sintraunal, en reemplazo de Arango, quien había ocupado ese cargo desde 2018.

Las Dos Orillas también mencionó controversias recientes alrededor de la organización sindical, incluidos enfrentamientos dentro del campus y cuestionamientos de estudiantes y docentes sobre actuaciones de algunos de sus integrantes. Entre los episodios reseñados aparecen altercados posteriores al ataque con armas blancas contra tres jóvenes en la sede Bogotá y videos en los que Salamandra habría tenido confrontaciones con estudiantes.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.