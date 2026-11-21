Un movimiento sísmico de magnitud 2,6 fue registrado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el departamento de Nariño. El evento tuvo como referencia el municipio de Consacá, en el área de influencia del volcán Galeras, y fue reportado con una profundidad de 10 kilómetros.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El boletín actualizado indicó que el temblor ocurrió a las 4:48 a. m., hora local. Aunque se trató de un sismo de baja magnitud, este tipo de movimientos hace parte de la actividad sísmica que se monitorea permanentemente en el territorio nacional.

El registro del Servicio Geológico Colombiano (SGC) permite conocer datos como la magnitud, la profundidad y la ubicación del evento. Sin embargo, hay otra información que no se obtiene únicamente con los instrumentos de monitoreo: cómo se percibió el movimiento en las diferentes poblaciones y qué efectos tuvo sobre las personas, los objetos y las edificaciones.

Lee También

Por esa razón, el SGC dispone de una herramienta para que los ciudadanos cuenten si sintieron un temblor. Los reportes permiten complementar los datos técnicos y establecer qué tan fuerte se percibió un mismo movimiento en distintos lugares del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-21, 04:48 hora local Magnitud 2.6. Profundidad 10 km, Consacá – Nariño, Colombia – Área de Influencia del … ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/1nZ5ITGvNX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 21, 2026

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido un sismo pueden ingresar al formulario Sismo Sentido, habilitado por el Servicio Geológico Colombiano en su página oficial: https://sismosentido.sgc.gov.co/.

Una vez allí, deben seleccionar el movimiento que percibieron. Si el evento todavía no aparece en el listado, la plataforma ofrece una opción para reportarlo por esa vía. Después, el usuario debe indicar la fecha y la hora en la que sintió el temblor y señalar dónde se encontraba.

El formulario solicita información sobre el departamento, municipio, centro poblado y dirección aproximada. También pregunta si la persona estaba dentro o fuera de una edificación, en qué piso se encontraba y si tuvo que salir a la calle durante el movimiento.

Otro apartado recoge las percepciones y reacciones de quienes respondan. Allí se puede indicar si hubo vibración o balanceo de edificios, habitaciones o muebles, si la persona perdió el equilibrio o si sintió miedo, susto o pánico.

La herramienta también permite describir lo que ocurrió con los objetos y las construcciones. Entre las opciones aparecen el movimiento de elementos colgantes, el ruido de vidrios o porcelanas, el vaivén de puertas y ventanas, la caída de objetos y la presencia de grietas u otros daños.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.