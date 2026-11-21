Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Tunjuelito finalizó con éxito las obras de recuperación y mejoramiento de la malla vial de la carrera 24D, entre la calle 52B sur y la calle 52 sur, en Bogotá. Los trabajos realizados buscan facilitar la movilidad y ofrecer espacios más seguros para los habitantes de la localidad, así como optimizar el flujo vehicular de la zona. La intervención, realizada en un tramo que presentaba deterioro avanzado, impacta directamente en el tránsito diario de la comunidad, reduciendo dificultades y riesgos para peatones y conductores.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la renovación de este importante corredor vial abarcó un área total de 1.671 metros cuadrados. Con una inversión de 540.164.429 pesos, la administración local ejecutó la obra de manera ágil y efectiva entre el 5 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, garantizando que los trabajos concluyeran en los tiempos establecidos.

La entrega de esta malla vial renovada representa mucho más que una simple mejora en la infraestructura: significa mejores tiempos de desplazamiento, disminución en los riesgos de accidentalidad y, sobre todo, una transformación del entorno urbano para el bienestar de quienes residen en el sector. Según afirmó Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, "Entregarle a la comunidad malla vial renovada es cumplirle a Tunjuelito con hechos concretos. Sabemos lo importante que es contar con corredores viales en buen estado para que nuestras niñas, niños, personas mayores y conductores se movilicen con total seguridad y tranquilidad. Seguimos dignificando nuestros barrios y transformando la infraestructura de la localidad".

De acuerdo con el mismo portal, la Alcaldía Local de Tunjuelito mantiene su propósito de continuar con las intervenciones de mantenimiento y rehabilitación vial en varios sectores de la localidad, buscando afirmar su compromiso con la movilidad, el desarrollo urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizaron las obras de mejoramiento vial en la carrera 24D de Tunjuelito?

Las obras de rehabilitación y mejoramiento de la malla vial de la carrera 24D, en el sector de Tunjuelito, se ejecutaron entre el 5 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, según información oficial de la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Qué es la malla vial y por qué es importante su recuperación en Tunjuelito?

La malla vial es el conjunto de calles, vías y carreteras que soportan el tránsito vehicular y peatonal en una ciudad o localidad. Su recuperación es crucial ya que garantiza una movilidad segura, reduce riesgos de accidentes y mejora el entorno para los residentes y conductores, aspectos señalados por la Alcaldía Local de Tunjuelito en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z