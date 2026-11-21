Alicia Graham, madre de Inés de Bedout, una de las niñas que murió por envenenamiento con talio en abril de 2025, llegó a sospechar que alguien estaba intentando acabar con su vida. Antes de fallecer en 2021, buscó un investigador privado que pudiera ayudarla a identificar quién estaría detrás de la intoxicación que afectaba su salud.

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(Vea también: ¿Muerte de Alicia Graham fue por envenenamiento? Documento clave se perdió sobre su fallecimiento)

La mujer no se quedó únicamente con las consultas médicas. Según una investigación publicada por Semana, en conversaciones con personas cercanas pidió conseguir los datos de un investigador con experiencia en casos de envenenamiento con talio. Su intención era que esa persona ayudara a esclarecer lo que estaba ocurriendo y a identificar a un posible responsable.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el procedimiento que Graham quería adelantar. De acuerdo con un informe que la familia entregó a la Fiscalía, Alicia insistió en que se consiguiera el contacto de un investigador para someter a pruebas de polígrafo a los empleados de su entorno y tratar de establecer quién podía estar suministrándole el veneno.

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El documento describió al profesional como un investigador con 30 años de experiencia y antecedentes en casos de mujeres intoxicadas con talio. Sin embargo, la publicación de Semana no reveló su identidad ni detalló si llegó a practicar las pruebas que Alicia tenía en mente.

La búsqueda de ese investigador ocurrió mientras Graham enfrentaba un deterioro de salud y manifestaba a sus familiares y amigas que alguien la estaba envenenando. En uno de los mensajes citados por Semana, la mujer expresó su temor con una frase contundente: “Alguien me está tratando de matar”.

La familia contrató investigadores y llevó el caso ante la Fiscalía

Años después de la muerte de Alicia, sus hermanos retomaron las sospechas sobre la intoxicación, especialmente luego del asesinato de Inés y otra menor, quienes murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, en abril de 2025.

Cristina y Carlos Graham contrataron a investigadores privados para revisar las circunstancias de la muerte de su hermana. Junto con el abogado David Espinosa, recopilaron declaraciones, conversaciones, audios y documentos médicos que fueron entregados a la Fiscalía para solicitar que se investigue si Alicia también fue víctima de un envenenamiento intencional.

Esta investigación posterior no debe confundirse con la búsqueda que hizo la propia Alicia antes de morir. En su caso, ella quería encontrar a un profesional que pudiera someter a personas de su entorno a pruebas de polígrafo; sus familiares, en cambio, contrataron un equipo para reconstruir los hechos y aportar elementos a las autoridades.

“Le pide con insistencia a Cristina que se consiga el dato de un investigador para hacerles un polígrafo a los empleados, para ver quién la está envenenando. Es un investigador con 30 años de experiencia. Ha tenido casos de envenenamiento de talio a mujeres”, se lee en un informe de la Fiscalía revelado por la revista.

Pruebas médicas confirmaron la presencia de talio en su organismo

Entre los documentos revisados por la familia aparecen resultados de laboratorio que, según la investigación de Semana, confirmaron la presencia de talio en el organismo de Graham. Durante su hospitalización en 2021 se practicaron al menos cuatro pruebas, dos de ellas con resultados positivos para esa sustancia.

Uno de los resultados que habría confirmado nuevamente la intoxicación no llegó a manos de los médicos tratantes. La Fundación Santa Fe explicó que el documento estaba archivado en la historia clínica, pero que, al parecer, un error durante el proceso de descarga impidió que fuera incluido en la información enviada.

“La evidencia del envenenamiento existió, fue procesada de manera científica (arrojando niveles catastróficos) y fue exitosamente transmitida a la clínica. El ocultamiento probatorio ocurrió estrictamente dentro de la infraestructura de la FSFB (Fundación Santa Fe)”, señala el documento citado por el mencionado medio.

La familia considera que ese resultado pudo haber cambiado el rumbo de la atención médica y de la investigación sobre la muerte de Alicia, ocurrida el 17 de agosto de 2021. Por eso, pidió que se examine si el envenenamiento tuvo relación con su fallecimiento y quién pudo haber estado detrás de los hechos.

El expediente entregado por los familiares y sus abogados permanece en manos de la Fiscalía. La hipótesis de un homicidio por envenenamiento deberá ser establecida por las autoridades, que tendrán que evaluar las pruebas médicas, los testimonios y los demás elementos recopilados.

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