La muerte de Alicia Graham, ocurrida el 17 de agosto de 2021, volvió a quedar bajo investigación luego de que la familia encontrara información que apuntaría a un posible envenenamiento con talio. David Espinoza, abogado de sus familiares, reveló que durante una hospitalización de la mujer se habría practicado un examen para detectar esa sustancia cuyo resultado positivo nunca apareció en su historia clínica.

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En entrevista con Néstor Morales, el abogado explicó que, cuando Alicia falleció, la causa de muerte que se manejó fue una enfermedad y se consideró que había ocurrido por causas naturales. Sin embargo, una investigación privada adelantada por sus familiares permitió recuperar un documento de laboratorio que cambiaría el panorama sobre lo ocurrido. “Hoy existen fuertes indicios de que su muerte en realidad fue un envenenamiento con talio”, afirmó Espinoza.

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El representante legal contó que una médica tratante ordenó un examen para detectar talio mientras Graham permanecía hospitalizada en la Clínica Santa Fe. Las muestras fueron tomadas y enviadas a un laboratorio, que procesó el análisis y obtuvo un resultado positivo. No obstante, ese documento no habría sido incorporado a la historia clínica de la paciente y, según el abogado, permaneció desaparecido durante varios años.

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El examen de talio que no apareció en la historia clínica de Alicia Graham

Espinoza explicó que el laboratorio cuenta con registros que demostrarían que el resultado fue enviado al correo electrónico de la Clínica Santa Fe, dirección a la que habitualmente remitía los informes de los exámenes. La particularidad de este caso es que, aunque existe confirmación de que el mensaje llegó a la institución, el resultado no quedó registrado en la documentación médica de Alicia.

“Lo que hoy sabemos es que la doctora que la atendió ordenó el examen, le tomaron las muestras en la Clínica Santa Fe, se envió al laboratorio, el laboratorio lo tramitó, obtuvo los resultados y que una vez los obtuvo los mandó al correo electrónico de la Clínica Santa Fe”, relató el abogado. Según agregó, la Fiscalía busca establecer qué ocurrió con ese documento y por qué no fue incorporado a la historia clínica.

El abogado sostuvo que la presencia del resultado en el expediente médico habría cambiado la manera en que se interpretó el fallecimiento. Según su explicación, si el informe positivo para talio hubiera sido conocido por los profesionales que atendieron a Graham, habría existido una alerta sobre un posible envenenamiento y no se habría concluido que murió por causas naturales. También planteó que esa información habría impedido que se autorizara la cremación del cuerpo.

Durante la entrevista, Néstor Morales le preguntó directamente a Espinoza si Zulma Guzmán habría envenenado a Alicia Graham y por qué le habría enviado frambuesas contaminadas a la casa de los hijos. Frente a ese interrogante, el abogado fue enfático en señalar que, por ahora, no existen elementos suficientes para atribuirle a una persona específica la responsabilidad por esa muerte. Cabe resaltar que Juan De Bedout, su esposo, también está bajo investigación por su fallecimiento.

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“En el caso de Alicia no existe esa certeza, apenas se están poniendo de presente a la Fiscalía una serie de dudas que tienen los hermanos de Alicia Graham para que se investigue quién pudo ser el responsable. Aquí no se puede afirmar que Zulma tuvo participación, no se puede afirmar el nombre de ninguna persona”, respondió. Espinoza diferenció esta investigación de la relacionada con la muerte de las niñas y aclaró que todavía no existe una sentencia judicial.

Finalmente, el representante de la familia insistió en que la principal revelación es que, según el documento recuperado, Alicia Graham sí habría sufrido un envenenamiento con talio. Ahora, la Fiscalía deberá establecer cómo se perdió el resultado del laboratorio, si alguien lo recibió y por qué no quedó en la historia clínica. También tendrá que determinar si esa omisión tuvo alguna relación con la conclusión inicial sobre las causas de su muerte y quién pudo estar detrás del presunto envenenamiento.

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